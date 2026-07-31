Ignacio Cembrero cree que "va siendo hora" de que España y Marruecos negocien: "La situación es insostenible"

El periodista señala que en el diario más afín a la Casa Real marroquí han publicado un artículo en el que expone que la situación se arreglará cuando España y Marruecos colaboren.

Más Vale Tarde conecta con el periodista Ignacio Cembrero para analizar la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta. El periodista confiesa que no tiene una respuesta clara sobre por qué las autoridades marroquíes no pararon a las miles de personas que decidieron cruzar la frontera.

"Lo que sí sé es que cuando este flujo empezó aproximadamente el sábado por la tarde, a mí me llegaron los primeros mensajes con mucha menos intensidad, pero empezó el sábado", indica. En ese momento, como expone, sí que hubo intentos de controlar o limitar ese flujo por parte de los antidisturbios de la Marina Real marroquí.

"A medida que iban transcurriendo los días, las autoridades marroquíes eran más pasivas", añade, hasta permanecer "absolutamente de brazos cruzados" el miércoles por la tarde. El periodista cuenta que se corrió la voz por toda la provincia de Tetuán y parte de la provincia de Tánger que en Ceuta las puertas están abiertas.

Mucha gente quiso aprovechar para viajar hasta la ciudad autónoma española. El periodista indica que muchos jóvenes que han tenido que nadar durante varias horas para llegar a España "no tienen, por ahora, la intención de volver porque detrás hay un proyecto migratorio".

En cambio, otros muchos, simplemente, querían hacer "una excursión de unas horas", como indica, "a ver qué se podía hacer y qué daban en Ceuta". "Pero esa excursión fue permitida por las autoridades marroquíes", expone, tajante, "pero yo no sé por qué tiraron la toalla".

Marina Valdés indica que hay dos tesis que explicarían ese asunto: un un posible enfado de Marruecos y otra como una especie de exhibición de poder. Cembrero expone que hay "muchas tesis" que van desde un posible enfado por la visita al presidente de Argelia, estar molestos por la ley que va a otorgar la nacionalidad española a los saharauis o, incluso, que Marruecos estaría actúan por cuenta de Israel y de Estados Unidos.

"Va siendo hora de sentarse en una mesa"

"No me atrevo a apostar por ninguna de estas hipótesis", expone. El periodista indica que en el diario marroquí más afín a la Casa Real ha leído un artículo que expone que esto se va a arreglar con la colaboración entre España y Marruecos.

"Esto nos demuestra que la situación de Ceuta y también de Melilla es insostenible y que va siendo hora de sentarse en una mesa y de negociar amistosamente el futuro de estas ciudades, es decir, el traspaso de soberanía de España a Marruecos", reflexiona.

Una barrera de boyas

Pedro Sánchez ha dicho que para evitar que esto vuelva suceder se van a tomar diversas medidas, entre ellas, un dispositivo de boyas en el espigón para crear una barrera de contención. En opinión del periodista, esto no va a servir.

"Lo que podría servir para algo es una modificación de la Ley de Extranjería para taponar este boquete migratorio que, en parte, lo ha abierto el Tribunal Supremo con su sentencia del 8 de julio", asevera. Con respecto al espigón situado en la Tarajal, Cembrero recuerda que el gobierno español pidió a Marruecos, hace 15 años, ampliarlo. Estos nunca han contestado a esa petición. "Se podía haber hecho unilateralmente, porque son aguas de Ceuta, pero no se ha querido hacer para no molestar a Marruecos y el espigón sigue siendo un espigón relativamente corto", expone.

En su opinión, en lugar de esa barrera de boyas, sería más eficaz, por un lado, ampliar ese espigón y, por otro, iluminar bien la zona. "Con frecuencia en Ceuta hay niebla y eso permite a los nadadores disimular su presencia y acercarse mucho hasta la costa", concluye.

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