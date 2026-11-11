Alicia del Río (Sindicato de Inquilinas) anuncia un "nuevo ciclo de luchas" para que "gobierne quien gobierne se avance en derechos"

¿Qué ha dicho? La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha dejado claro que esta huelga va "contra todos los gobiernos" que, por obra u omisión, "han defendido los intereses de los rentistas".

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha calificado de "éxito" la huelga general, subrayando la necesidad de un nuevo modelo de vivienda que garantice estabilidad, expulse a los especuladores y reduzca precios. Criticó a "todos los gobiernos", la patronal y los rentistas por la crisis actual, y abogó por construir poder popular como único camino para asegurar el derecho a la vivienda. Del Río afirmó que la lucha apenas comienza y que el sindicalismo de base seguirá creciendo. Además, refutó las acusaciones de fracaso de la huelga, señalando la caída en el suministro eléctrico como prueba de su impacto.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha defendido el "éxito" de la huelga general. "El clamor social que estamos viviendo es para que la vivienda sirva para vivir", ha destacado.

Por tanto, ha defendido que se necesita un nuevo modelo para tener "vidas estables con contratos indefinidos", que se pueda "echar a los especuladores", que se movilice la vivienda vacía para quien lo necesite y que "bajen los precios". "No aguantamos más", ha asegurado, recalcando que las viviendas deben ser para vivir.

Durante sus declaraciones ante los medios de comunicación, Alicia del Río ha dejado claro que sus reivindicaciones son contra "todos los gobiernos", la patronal y los rentistas, destacando que todos ellos son "los culpables de esta crisis".

Por tanto, ha reiterado que la manifestación es contra todos los gobiernos, de todos los colores, que "por obra u omisión" han defendido "los intereses de los rentistas".

"Ante la desconexión que sufrimos por parte de los gobiernos respecto al pueblo, el único camino es la construcción del poder popular, que no parará de crecer", ha asegurado, destacando que esta es la única manera de garantizar que se avance en el derecho a la vivienda.

De esta forma, ha dejado claro que esto "no ha hecho más que empezar", recalcando que el poder popular no va a parar de crecer. "Se abre un nuevo ciclo de luchas en nuestro país desde el sindicalismo de base, la política real, la política de la gente que no va a parar", ha recalcado, dejando claro que el objetivo es que,"gobierne quien gobierne, se avance en derechos".

Además, ha respondido a quienes tachan de "fracaso" esta huelga general, destacando que su éxito se puede ver en cómo han caído los datos del suministro eléctrico. "Es un clamor social imparable", ha asegurado.

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