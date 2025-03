La AEMET avisó una y otra vez de la DANA: el informe que desmonta (de nuevo) el bulo de Mazón del 'apagón informativo'

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sí avisó de la DANA. Lo hizo una y otra vez, tanto el 29 de octubre como en los días previos, y por distintas vías, entre notas informativas, avisos especiales, boletines y llamadas directamente a Protección Civil de la Generalitat ya el mismo día de una catástrofe que sesgó más de 200 vidas.

Todos esos avisos los desgrana AEMET en un informe remitido ahora a la jueza de Catarroja que investiga la gestión del temporal, Nuria Ruiz Tobarra, al que ha tenido acceso laSexta. Un informe que desmonta, una vez más, la tesis que aún hoy mantiene el Govern de Carlos Mazón de que les faltó información y que la propia magistrada refuta en un auto conocido hace unos días.

Los días previos

El informe de AEMET que requirió la jueza recuerda que la agencia avisó por primera vez de la posible formación de una DANA con más de una semana de antelación, en la predicción general para todo el país que emitió el domingo 20 de octubre. Días después, el viernes 25, emitió la primera "Nota Informativa del episodio de lluvias", que renovó al día siguiente.

El domingo 27 llegaba el primer "Aviso Especial", que ya preveía que el 29 sería "el día álgido de este episodio" y que era "probable" que en puntos de la Comunitat Valenciana y Murcia se superasen los 150 milímetros en 24 horas. El lunes se renovó ese Aviso Especial, que reiteraba: "El martes 29 se prevé el día álgido de este episodio, esperándose la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana".

El martes 29, cuando la DANA golpeó finalmente la Comunitat Valenciana, AEMET renovó una vez más el Aviso Especial, en el que reiteraba: "Hoy se dará el día álgido de este episodio".

Las llamadas a Protección Civil

El informe también pormenoriza la cronología de los avisos en formato CAP -un estándar de transmisión de avisos de emergencia- y en forma de boletín que AEMET emitió con los avisos de nivel rojo y naranja desde las 08:35 horas del 28 de octubre y durante el 29 de octubre.

Igualmente, desglosa las llamadas a Protección Civil de la Generalitat Valenciana que se realizaron desde la AEMET. La primera fue a las 06:30 del día de la tragedia para alertar de que el aviso naranja se adelantaba en el Interior Sur de Valencia y de que los avisos amarillos en el Litoral Sur pasaban a nivel naranja. Una hora después, a las 07:31 de esa misma mañana, AEMET avisó a Protección Civil de que el aviso se elevaba a rojo.

En total, fueron más de una veintena las comunicaciones entre la AEMET y Protección Civil a lo largo de todo el día, pero muchas de ellas fueron fallidas porque la llamada no se oía o bien no era contestada. En este sentido, el informe refleja que se realizó una llamada a las 07:54, pero que "la predictora podía escucharles y ellos a la predictora no". "Pasó muchas veces durante la mañana", incide el informe, que recoge este resumen para varias de las llamadas: "No se escucha. Cuelgan".

A las 13:26, el informe da cuenta de una llamada entrante en la que ya "se habla sobre las crecidas de los ríos y sobre la zona de Utiel". En otra llamada, a las 16:23, el informe recoge que desde la Generalitat "preguntaron por el pronóstico para la zona de Utiel-Requena, ya que recibían llamadas de allí pero no podían acceder para realizar el rescate debido a las inundaciones".

A las 18:09 y a las 18:10, Protección Civil no atiende dos llamadas de la Aemet: "Se llamó dos veces a PC de Valencia, a dos números distintos, para informar de la prolongación 2 h más del aviso rojo en el Litoral norte de Valencia por la persistencia de la tormenta (en el Interior norte y el Litoral sur finalizaron a las 18:00), pero no atendieron las llamadas. Después tampoco se recibió una llamada entrante de PC de Valencia", reza el informe.

La reunión del CECOPI

Este informe también refiere la participación de la AEMET en las reuniones por la DANA que se convocaron el 29 de octubre. El representante de la Agencia estuvo en dos: en la de la Delegación del Gobierno por la mañana y en la ya famosa reunión del CECOPI a la que Mazón no llegó hasta las 20:28 horas, según su última versión -antes sostenía que lo hizo pasadas las 19:00-, a pesar de que se convocó a las 15:30 y empezó a las 17:00.

En el informe se detallan las intervenciones del representante de AEMET en esa reunión, en la que participaba de forma telemática, y se confirma que la videoconferencia se fue a negro, como ya admitió la semana pasada la propia Generalitat en otro informe remitido también a la jueza.

"Se produjo una pausa en la CECOPI y no se vuelve a intervenir hasta poco antes de las 19:40", recoge el informe de AEMET, que señala que "a esa hora se estaba discutiendo el envío de un mensaje Es Alert, el contenido del mensaje y las zonas a las que se enviaría". Según el documento, el representante de AEMET opinó que "no veía mucho sentido en sectorizar los confinamientos (que era una de los posibilidades que estaban barajando en ese momento) o de sectorizar el envío de mensajes".

Al final ese aviso no llegaría a los móviles de la población valenciana hasta las 20:11 horas, cuando la mayoría de las víctimas de la DANA ya habían muerto o desaparecido. Además, solo recomendaba no desplazarse y no aludía a la necesidad de subir a zonas elevadas. La jueza ya ha señalado que esa alerta fue tardía y con un contenido erróneo.

No hubo 'apagón informativo'

Mazón lleva todos estos meses intentado desviar el foco de la responsabilidad por la tragedia de su negligente gestión, culpando a organismos dependientes del Gobierno central como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la propia AEMET.

La jueza Ruiz Tobarra, sin embargo, desmintió este discurso del 'apagón informativo' en el auto por el que imputaba a la exconsellera Salomé Pradas: no solo no había ausencia de información, sino que "la había sobrada". El problema, a juicio de la magistrada, es que "ante dicha información, o se ignorara, o no se comprendiera su alcance, o no se tomaran las decisiones pertinentes".

Pese a la evidencia, la Generalitat insiste en mantener el bulo de que le faltó información. La vicepresidenta, Susana Camarero, así lo defendió este mismo martes en rueda de prensa, pese al auto de la jueza: "Está más que claro que hubo dos horas y medio de silencio de la Confederación, que AEMET falló en sus previsiones y en toda la falta de información que el día 29 se produjo me reafirmo", insistió.