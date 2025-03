Mazón descarta declarar voluntariamente en el juicio de la DANA e insiste: "Se hizo una gestión adecuada por parte de la Generalitat"

El president valenciano, Carlos Mazón, ha afirmado que no tiene intención de declarar voluntariamente en el juicio por la DANA que afectó a la Comunitat el 29 de octubre. Mazón ha expresado su respeto por la Justicia y ha defendido la gestión de la Generalitat durante el desastre. A su llegada al Palau de la Generalitat, Mazón ha declarado que aún no han recibido los autos de la jueza y que mantiene una actitud de "absoluta colaboración y máximo respeto" hacia el proceso judicial. La jueza de Catarroja ha rechazado citarle como investigado, pero ha llamado a la exconsellera Salomé Pradas y al ex secretario Emilio Argüeso en esa condición.

El president valenciano Carlos Mazón ha desvelado a los medios que no se plantea declarar voluntariamente en el juicio por los cientos de muertos en la DANA que asoló la Comunitat el 29 de octubre. "No me planteo personarme de momento", ha señalado Mazón añadiendo que respeta a la Justicia y reiterando que "se hizo una gestión adecuada por parte de la Generalitat". "Me siento muy responsabilizado de la recuperación que tenemos que hacer. Más allá de los sentimientos, yo estoy muy seguro de que la Generalitat ha actuado con la mayor y la mejor diligencia en todo momento", ha insistido.

A su llegada al Palau de la Generalitat para presidir el pleno semanal del Gobierno valenciano, Mazón ha señalado que aún no han recibido los autos de la jueza hechos públicos este lunes, que mantiene su intención de "absoluta colaboración y máximo respeto" por la actuación judicial y que su valoración personal se la sigue guardando para él.

El 'popular' ha explicado que "desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie", incluido él "como persona física, hasta el momento" no se han planteado la personación. "Si hay algún cambio os lo trasladaremos", ha asegurado.

Mazón ha hecho estas declaraciones después de que la jueza de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la DANA en Valencia haya rechazado citarle como investigado, pero sí haya acordado llamar en esa condición a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso.

En el caso del president, que es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la resolución rechaza citarle, sin perjuicio "de que él lo pida voluntariamente", en cuyo caso tendría que hacerlo como investigado y no como testigo.

Actualmente, la jueza de Catarroja investiga la falta de alerta temprana, una medida que podría haber evitado la pérdida de vidas humanas. A lo largo de estos meses, tanto Pradas como Mazón han intentado eludir la responsabilidad, señalando a los técnicos como los culpables del desastre. Sin embargo, la jueza sostiene que, como máxima autoridad autonómica en Emergencias, era deber de Pradas alertar a la población y tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de la catástrofe.

La falta de acción es clave en la imputación de Pradas, quien aún no ha explicado por qué esperó tanto para convocar al CECOPI ni por qué el mensaje enviado, cuando ya era tarde, solo sugería evitar desplazamientos. La magistrada subraya que la DANA no fue un fenómeno imprevisible, ya que la AEMET había emitido alertas y otras instituciones, como la Universidad, ya habían adoptado medidas preventivas.

Además, se descarta un apagón informativo o desconocimiento de los avisos. Según la jueza, la responsabilidad penal no puede recaer sobre el presidente de la Confederación Hidrográfica, como se intentó implicar.