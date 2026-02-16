Ayuso destituye a Emilio Viciana como consejero de Educación y nombra a Mercedes Zarzalejo como su sucesora

El contexto Cuestiones como la financiación de las universidades y las protestas contra la nueva ley autonómica de universidades (Lesuc) podrían estar detrás del cese.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado a Emilio Viciana como consejero de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno autonómico y ha nombrado a Mercedes Zarzalejo Carbajo en su lugar, según ha informado el gobierno regional en un comunicado.

Según ha podido saber laSexta, la financiación de las universidades y las protestas contra la nueva ley autonómica de universidades (Lesuc) podrían estar detrás del cese.

Zarzalejo ocupaba desde octubre el cargo de viceconsejera Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea.

Dicha comisión pretendía investigar si hubo "trato de favor" hacia la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en la Cátedra de Transformación Social Competitiva y en los másteres vinculados a esa cátedra que codirigía o impulsaba. Durante la sesión, que se llevó a cabo en noviembre de 2024, Gómez se acogió a su derecho a no declarar.

Zarzalejo es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.

Su trayectoria ligada al sector educativo incluye sus trabajos como personal docente e investigador en diferentes universidades y estancias en centros universitarios europeos. Además, ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-.

Fue alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias desde 2015 a 2023, año en el que se convirtió en diputada de la Asamblea de Madrid. También es titulada en los estudios en Danza Española por el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en los estudios de Ballet Clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.

