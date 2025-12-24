Guardiola, abocada a entenderse con Vox después de que Ferraz y Génova no estén en el escenario del entendimiento

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura María Guardiola durante su comparecencia

El debate abierto por Juan Carlos Rodríguez Ibarra de si el PSOE debe abstenerse para permitir que María Guardiola sea investida tras las elecciones en Extremadura, evitando la posible entrada de Vox en el Gobierno regional, ha llegado hasta Ferraz. Fuentes de Moncloa consultadas por laSexta dejan claro que será la militancia quien decida si la formación tiene que abstenerse o no en la investidura de la candidata del PP, opción por la que se decantó públicament el expresidente socialista de esta comunidad.

Estas fuentes critican la "irresponsabilidad" de Guardiola al convocar estas elecciones, haciendo que el PP tenga, dicen, una "mayor dependencia de Vox". "Se han atado a la ultraderecha", añaden, a la vez que opinan que están llevando a cabo "las mismas respuestas" a políticas que lleva a cabo la formación liderada por Santiago Abascal, poniendo de ejemplo el desalojo en Badalona, celebrado por Xavier García Albiol.

En el PSOE ven "irresponsable" la decisión del PP de "encadenar citas electorales", algo que hace que "aumente la ultraderecha". "El PP quiere comicios nacionales a través de elecciones autonómicas para desgastar al Gobierno", afirman.

Lo que parece claro es que quien menos parece esperar una abstención del PSOE es el propio PP, como explicó este martes la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz. Para ella, la lectura de las elecciones de Extremadura es "muy clara", y no es otra que los extremeños "quieren un Gobierno de derechas". "Es difícil pactar nada con el PSOE de Pedro Sánchez", lamentaba, un PSOE al que ve "decidido a seguir cavando la fosa".

Ibarra insiste: "Es un disparate quedarse quietos durante cuatro años"

En una entrevista en Espejo Público este miércoles, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha reconocido que las palabras que puedan llegar desde Moncloa "en absoluto" le preocupan, ya que "no tiene ninguna posibilidad de decidir qué se hace con el psoe en Extremadura". "A nosotros, los militantes, no nos han preguntado nada sobre los pactos con Podemos, ni con Sumar, ni con Puigdemont, ni con Bildu", recuerda.

"Nos podemos quedar quietos como los espectadores de un partido de tenis y sin poder hacer nada durante cuatro años. A mí eso me parece un disparate. Pero si Vox hace lo mismo, estarse quieto, habría una investidura en enero y Guardiola no conseguiría la presidencia y habría que ir de nuevo elecciones. A Extremadura no le interesa volver a otras elecciones", opina Ibarra.

Explica que él apuesta por la abstención para evitar que Vox "meta mano" en Extremadura. "Por eso apuesto por esta solución. Y es la misma que piensa el PSOE en la diputación de Cáceres", añade.

