Vox descarta exigir al PP sillones en Extremadura para no quemarse

El éxito electoral de Vox en Extremadura ha complicado la situación para el PP. Mientras Génova pide moderación a Abascal, Vox insiste en mostrar su fuerza, exigiendo al PP que adopte sus políticas y medidas concretas. Aunque han duplicado sus escaños, Vox no busca entrar en el Ejecutivo, prefiriendo fiscalizar desde fuera. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, afirmó que su objetivo es defender a los extremeños, no ocupar cargos. María Guardiola, del PP, aún no ha dialogado con Vox, aunque reconoce la necesidad de discutir lo que realmente importa a los extremeños, evitando centrarse en cargos políticos.

El éxito de Vox en las elecciones de Extremadura se le está atragantando al PP. Mientras Génova le pide a Abascal que afloje la cuerda, en Vox lo tienen clarísimo: los resultados de los comicios han mostrado que tienen músculo y esa fuerza la van a hacer notar.

Su estrategia pasa ahora por exigir al PP sus políticas. Buscan retratarles y que los 'populares' entren de lleno en su marco ideológico con políticas y medidas concretas además de conseguir la presidencia en la Asamblea.

Porque aunque María Guardiola fue la candidata más votada, los 29 escaños conseguidos (uno más que en los últimos comicios), no llegan a su ansiada mayoría absoluta. Precisamente, Guardiola decidió convocar elecciones para no depender de Vox y estos resultados constatan que ha vuelto a la casilla de salida.

Por ello, el gran vencedor de esta jornada electoral ha sido la formación ultraderechista, que ha ganado en comparación con 2023, 8,7 puntos, hasta el 16,9% de los votos. Y en Vox lo saben.

Vox no quiere sillones

De esta manera, desde el partido de Abascal reconocen que van a ser mucho más exigentes con el PP ahora que han duplicado el número de escaños en Extremadura, aunque reconocen que no quieren entrar en el Ejecutivo. Vox no quieren sillones porque piensan que estratégicamente es mucho más inteligente fiscalizar la acción de Gobierno desde fuera.

Así lo ha asegurado este martes Ignacio Garriga, el secretario general de la formación, quien ha indicado que "no hemos venido a pedir sillones, nosotros queremos defender a los extremeños".

Tras ganar las elecciones, María Guardiola aseguró que iba a hablar con todo el mundo, pero por ahora no ha hablado con Vox. De hecho, la 'popular' conoce de primera mano lo que es pactar con la ultraderecha. Lo metió en el Gobierno hace solamente dos años, aunque ese pacto duró unos meses.

Sobre la posibilidad de que Vox vuelva a repetir pareja de gobierno, Guardiola ha asegurado que espera que sobre la mesa se debata sobre lo que le interesa a los extremeños y no los cargos. "Ellos han estado en el Gobierno y la verdad que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en el Gobierno, tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión y de trabajo y tendremos que hablar", ha señalado en una entrevista en Cope.

Así, ha reconocido que aún no ha hablado con Vox. "No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal", ha indicado Guardiola, quien ha añadido que de "lo que me gustaría hablar es sobre lo que necesita Extremadura y no de los sillones ni de los puestos ni de los cargos".