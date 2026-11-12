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Primera visita tras la remontada

Sánchez se reunirá con Lula da Silva en Moncloa el próximo lunes

Los detalles Ambos abordarán las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Pedro Sánchez y Lula da Silva se abrazan durante un acto Pedro Sánchez y Lula da Silva se abrazan durante un actoAgencia AP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Lula da Silva, el próximo lunes, 16 de noviembre, en el Palacio de la Moncloa.

Así lo han anunciado este jueves fuentes del Gobierno, las cuales también han explicado que se trata de la primera visita que el presidente brasileño realiza a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre, en una remontada histórica.

Las mismas fuentes señalaron que ambos abordarán las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

El presidente brasileño realizará escala en España con motivo de esta reunión, tras haber participado en la Cumbre del Clima (COP) que se celebra en Antalya (Turquía) del 9 al 19 de noviembre, tal y como recuerda Servimedia.

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