La Policía señala un plan de Núcleo Nacional para "aplicar la 'eugenesia' y lograr una 'raza pura"

Los detalles La neonazi Isabel Peralta, ideóloga de Núcleo Nacional, detalla que solo necesita 10 personas "totalmente disciplinadas y estéticas" para ejecutar su "maravilloso" plan y que van a comenzar a aplicarlo. Lo denominan 'Eugenesia'.

Un informe policial sobre Núcleo Nacional recogido en el sumario que forma parte de la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón señala que el plan de esta organización neonazi era "aplicar la 'eugenesia' y lograr una 'raza pura".

Una plan que se desvela en una conversación grabada a la neonazi Isabel Peralta con Jesús Ruiz, alias 'Fuhrer', al que la Policía señala como captador de adolescentes de ultraderecha para Núcleo Nacional.

Peralta detalla que solo necesita 10 personas "totalmente disciplinadas y estéticas" para ejecutar su "maravilloso" plan y que van a comenzar a aplicarlo. Lo denominan 'Eugenesia'. Un término que los investigadores detallan que "hace referencia a una creencia o disciplina que busca aplicar el control de la reproducción humana para 'mejorar' o modificar los rasgos genéticos de las generaciones futuras".

"Hace pensar a esta Instrucción que dicho "Plan'' se basa en la ideología e higiene racial establecida por Hitler en la Alemania nazi, que consideraba la sociedad como un cuerpo biológico que debía protegerse de elementos externos o defectuosos mediante la eugenesia, difundiendo la idea de que los pueblos germánicos eran superiores y que los judíos, romaníes (gitanos), eslavos y personas con discapacidades representaban un peligro para la pureza de la sangre", añaden. Y concluyen que de todo ello se infiere que el plan establecido para la "Asociación NÚCLEO NACIONAL" consiste en expulsar a todas aquellas personas que, a juicio de Iván Rico, líder de Núcleo Nacional, e Isabel Peralta no se ajustan a su idea de "raza pura".

Es más, los investigadores creen que la aplicación de ese plan sería el motivo de la "expulsión de un militante de la Delegación de Valencia por tener ascendencia gitana, o de una mujer de la Delegación de Murcia por ser judía". Una purga que habrían iniciado en su propia organización. También señalan los investigadores que se habría expulsado a miembros de Núcleo Nacional con "que mantienen relaciones con personas árabes o latinoamericanas".

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