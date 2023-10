La sindicalista Afra Blanco se muestra contundente tras las últimas noticias sobre Lucas Burgueño, el hombre que acosó al socialista Óscar Puente en el AVE a de Valladolid a Madrid y que este martes ha sido detenido por allanamiento de domicilio y coacciones a una mujer.

Preguntada sobre si le sorprende que desde el PP sigan sin condenar la actitud de este hombre, Afra Blanco explica que "aunque en el PP quedan políticos y políticas capaces de condenar la incitación al odio, el propio PP no es capaz de hacerlo ni quiere hacerlo". Y añade: "está coparticipando de la incitación al odio que su socio de gobierno (Vox) en diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas realiza y la deshumanización de la persona". "Lamentablemente no, no me extraña que el PP no haya condenado esa acción", ha sentenciado.