Carpas de 36 metros cuadrados: así son los campamentos que se están instalando en el puerto de Ceuta para acoger a migrantes

Sí, pero... La entrada no será inmediata. Faltan por llegar literas y baños y también garantizar el suministro de agua, por lo que las estimaciones dan una semana y media para que puedan acogerlos allí.

El Gobierno ha decidido asumir el control del puerto de Ceuta para establecer dos grandes campamentos destinados a alojar a mil migrantes. Los operarios trabajan intensamente en los terrenos del muelle de poniente, levantando carpas de 36 metros cuadrados con tarimas y lonas. Aunque la entrada de migrantes no será inmediata, ya que aún faltan literas, baños y asegurar el suministro de agua, se espera que los campamentos de 16.000 m² estén listos en una semana y media. La ubicación, estratégica para el comercio, ha generado descontento entre los comerciantes del muelle.

El Gobierno ha tomado este sábado la decisión de asumir el mando del puerto de Ceuta y facilitar ese espacio para colocar dos grandes campamentos en los que alojar a un millar de migrantes.

Los operarios ya trabajan a destajo para hacer de esos dos terrenos del muelle de poniente de Ceuta unos campamentos. Para ello lo hacen levantando carpas que llevan tarima y van cubiertas con lonas, como explica un operario. laSexta ha entrado en una de las 33 que ya están instaladas por el momento y ha podido comprobar su espacio: unos 36 metros cuadrados.

Ahora bien, la entrada de los migrantes no será inmediata. Faltan por llegar literas y baños y también garantizar el suministro de agua. La luz irá a cargo de grupos electrógenos.

Por ello, estos dos campamentos de 16.000 m2, previsiblemente, estarán listos en una semana y media. Y, aunque están alejados de la población, se encuentran en una zona estratégica para el comercio, algo que ha indignado a los comerciantes del muelle.

"Es que hay dos colegios a menos de cien metros con niños pequeños. Ese es el problema, aunque también entiendo que en algún sitio los tienen que meter", comenta un hombre.

Otros vecinos sí apoyan esta alternativa momentánea: "Hay que dar una solución humanitaria porque después de un mes y pico no se pueden permitir las imágenes que estamos viendo de la gente tirada en el suelo".

Aunque es algo que no se podrá comprobar hasta dentro de, al menos, una semana y media.

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