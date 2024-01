El 13 de diciembre fue la primera comunicación que el 112, dependiente de la Xunta de Galicia, hizo a Salvamento Marítimo sobre la aparición de bolas de pellet de plástico en las costas gallegas. Ocurrió sobre las 15.30 horas de la tarde del 13 de diciembre. Un dato que no cuadra con lo que ha dicho este mismo lunes el presidente gallego, el 'popular' Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta ha asegurado que la primera comunicación oficial fue tres semanas más tarde (21 días, exactamente). Pero no es así. Un particular había informado a 112 de la presencia de "unos sacos de rafia con pequeñas bolas plásticas en playa de Vilar en Ribeira", tal como le traslada a Salvamento Marítimo.

Asimismo, en esa comunicación, a la que ha tenido acceso laSexta, con el servicio gallego de emergencias se informa que, "previamente, CEMMA había enviado fotos y comunicación del asunto". Más tarde, a las 16.12 horas, se vuelve a enviar un mensaje en que se recoge que "112 informa que personal del ayuntamiento ha estado limpiando la playa y que la zona queda limpia".

A la orilla de la campaña electoral en Galicia, la polémica ha llegado a la costa norteña en forma de pellets. "No es normal que quien puede decirnos cuántos contenedores hay en el mar y qué carga llevaban no lo haya dicho y no lo sepamos a día de hoy", ha insistido el líder gallego, asegurando que la primera comunicación oficial desde el Ejecutivo de Sánchez es del 3 de enero.

Sin embargo, sí que lo hicieron. El Gobierno central ha demostrado que el primer día que tuvieron detalles se informó a la Xunta. Y, además, en un comunicado han señalado que tras el 13 de diciembre avisaron al Gobierno de Rueda en hasta tres ocasiones más. Por eso, le reprochan que en todo ese tiempo, no hizo "nada".

El Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Xunta de tratar de "escurrir el bulto" y de "no hacer nada" desde el 13 de diciembre, fecha del primer avistamiento de pellets, y el 5 de enero. Asimismo, ha precisado que el Gobierno central no puede actuar mientras no sea declarado el nivel 2 de emergencias. "A quien miente, hay que desenmascararlo", ha asegurado el ministro. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su parte, ha asegurado que el "Gobierno de España no puede actuar si Rueda no actúa". Aunque la Xunta no tiene en mente subir del nivel 1 al 2 del plan de anticontaminación (Camgal), siendo el 1 el mínimo.

Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, ha asegurado que "no es tóxico" la presencia de estos microplásticos en las costas gallegas. Lo que para Sumar es infravalorar el problema como ya se hizo anteriormente, según ha asegurado el ministro de Cultura y su portavoz, Ernest Urtasun. "Hablaron de 'hilitos' con el Prestige y vuelven a minimizar", ha señalado, asegurando que ya están estudiando llevar a la Xunta a los tribunales por inacción.