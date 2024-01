Choque político entre el Gobierno y la Xunta de Galicia por la crisis de pellets , millones de restos de plástico que han teñido de blanco la costa gallega en las últimas semanas y que sigue extendiéndose. Ambas administraciones se enfrentan entre sí por un vertido procedente de varios contenedores perdidos por el mercante Toconao que han ocasionado un auténtico desastre natural

El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que el Gobierno está tratando la cuestión en clave política como oposición, intentando sacar un rédito político de este desastre, y ha acusado al Ejecutivo central de no ofrecer toda la información. Así lo ha expresado a la hora de valorar el suceso.

"La oposición está en campaña y nada más que en campaña y el Gobierno central acaba de aparecer", ha denunciado Rueda, insistiendo en que la izquierda "se ha puesto en modo campaña electoral desde el primer momento", y ha precisado: "Estamos intentando resolver el problema dimensionándolo en su justa medida. Para eso necesitamos información".

"No es normal que quien puede decirnos cuántos contenedores hay en el mar y qué carga llevaban no lo haya dicho y no lo sepamos a día de hoy", ha insistido el líder gallego, asegurando que la primera comunicación oficial desde el Ejecutivo de Sánchez es del 3 de enero y concluyendo: "Quien quiera ayudar, que ayude".

En esta línea, Rueda ha contado que el 7 de enero conversó por teléfono con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre este asunto y le agradeció la "colaboración" que prestó por parte del Ejecutivo. No obstante, ha destacado el lapso de tiempo entre la llamada de Ribera si, como asegura el Ejecutivo, avisaron a la Xunta del incidente de un barco cargado de plásticos ante las costas portuguesas el pasado 20 de diciembre.

El Gobierno pide a Rueda que "ejerza su competencia"

Precisamente, desde el Gobierno central trasladaron horas antes que están a la espera de que la Xunta "ejerza su competencia" y declare el nivel 2 de emergencia con el fin de poder brindarle "apoyo efectivo" en la recogida y limpieza de los pellets con bolas de plástico que han llegado al litoral gallego. En un comunicado publicado el domingo, el Gobierno recordó que ha ofrecido a la Xunta su "colaboración" ante la llegada de los pellets "desde un espíritu de cooperación, lealtad y respeto mutuo".

Muestra de esa disposición, segun apuntaron, es la llamada de la vicepresidenta Ribera a Rueda. El Gobierno ratificó que en ese contacto le ofreció el apoyo del Gobierno de España en las labores de limpieza y restauración de las zonas afectadas. Pero apuntó que, para que este sea efectivo y el Ejecutivo central pueda movilizar medios estatales, es necesario que la Xunta "active el nivel de emergencia 2, destinado a emergencias de especial vulnerabilidad" y que lo pida "expresamente".