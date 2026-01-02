El Gobierno expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

Los detalles España traslada su "solidaridad" a Suiza tras la tragedia ocurrida en un restaurante de esta localidad durante Nochevieja, que se ha saldado con una cuarentena de muertos y más de un centenar de heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó sus condolencias al ministro suizo Ignazio Cassis por el incendio en Crans-Montana que dejó más de 40 muertos. Albares ofreció ayuda de España para acoger a heridos si fuera necesario. En una conversación telefónica, manifestó su solidaridad tras la tragedia en un restaurante durante Nochevieja, que resultó en numerosos heridos trasladados a otros países. Albares aseguró que no hay constancia de víctimas españolas y que el Ministerio y la Embajada están movilizados. Además, ofreció apoyo a Suiza en su presidencia de la OSCE.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a su homólogo suizo, Ignazio Cassis, sus condolencias por el incendio registrado en Crans-Montana en el que han fallecido más de 40 personas y le ofrecido la ayuda de España para acoger a heridos si fuera necesario.

Albares ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo helvético, tal y como ha informado él mismo en su perfil en la red social X, para trasladarle sus "condolencias" y su "solidaridad" tras la tragedia ocurrida en un restaurante de esta localidad durante las celebraciones de Nochevieja, que se ha saldado con una cuarentena de muertos y más de un centenar de heridos, algunos de los cuales están siendo trasladados a otros países para recibir tratamiento.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todo el pueblo suizo en estos complicados momentos", ha indicado Albares, precisando que España pone a "disposición de Suiza la ayuda que puedan necesitar, también para recibir heridos".

Según el ministro, "hasta el momento no hay constancia de víctimas españolas" en la tragedia, en la que hay fallecidos de varias nacionalidades, y tanto la división de emergencia consular en el Ministerio como la Embajada en Suiza "están movilizados desde el primer momento".

Por otra parte, Albares ha aprovechado su llamada con Cassis para trasladar "el apoyo y cooperación de España" a la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que ostenta este año Suiza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.