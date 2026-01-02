Dos jóvenes supervivientes del incendio de Crans Montana relatan la pesadilla que vivieron: "Todo el mundo gritaba"

Misa por los fallecidos en un incendio en un bar de Suiza por Año Nuevo

Dos jóvenes francesas que se encontraban celebrando el Año Nuevo en el bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana, en el que se declaró un incendio mortal, han relatado cómo se produjo y propagó el fuego, cómo huyeron y el pánico que se generó entre los asistentes que intentaban huir.

"Todo el mundo gritaba", ha destacado una de estas dos jóvenes en el canal francés 'BFMTV', quienes han señalado que el origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que se confeccionaron en unas botellas de champán.

En este sentido, Emma y Albane, quienes estaban celebrando el Año Nuevo en el bar 'La Constellation' vieron cómo el fuego estalló cuando una de esas bengalas llegó al techo, que era de madera.

"En cuestión de segundos", ha indicado una de ella, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local de dos plantas, tras lo que el fuego se extendió a la planta baja en menos de tres minutos.

Vieron cómo se quemaban varias personas mientras huían

Por su parte, las dos jóvenes francesas salieron corriendo y gritando y, cuando echaron la vista atrás, vieron que había varias personas quemándose, de las alrededor de 200 que calculan que había en el bar en el momento de los hechos.

Una de ellas se cayó en la escalera, empujada por alguien que quería evacuar el bar, y se dañó la rodilla. Además, las testigos de lo ocurrido han indicado que como la puerta era muy pequeña para dar salida a todos los que querían huir de las llamas, una de las personas que se encontraban allí rompió uno de los cristales.

Además, según el relato de estas chicas, los bomberos y los agentes de Policía llegaron "en unos minutos" después del inicio de la tragedia que, de acuerdo con su relato, les pareció accidental, y han subrayado que no escucharon ninguna explosión.

Decenas de muertos

Por el momento, las autoridades suizas han anunciado que hay "decenas de muertos" y "un centenar de personas heridas, muchas de ellas en estado grave" por el incendio.

El Ministerio francés de Exteriores ha señalado en un comunicado que tiene noticia de que hay al menos dos franceses entre los heridos, que han sido inmediatamente asistidos por los servicios sanitarios suizos, sin descartar otras víctimas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado en su cuenta de X una "profunda conmoción" por el incendio, y ha enviado al pueblo suizo y a las autoridades helvéticas, en nombre de Francia, un mensaje de "plena solidaridad", así como el "apoyo fraterno".

