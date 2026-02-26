El 'Gran Éxodo Americano': cerca de 200.000 personas abandonan EEUU desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca

¿Qué está pasando? El actual presidente estadounidense ha hecho que Estados Unidos, un país levantado por inmigrantes, se convierta en una nación de emigrantes. Es algo inédito desde la Gran Depresión.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha experimentado un significativo cambio social, transformándose de un país de inmigrantes a uno de emigrantes. Cerca de 200.000 personas han abandonado el país, reflejando que el sueño americano se aleja cada vez más bajo el mandato republicano. No solo famosos como Eva Longoria y James Cameron han emigrado, sino que también muchos adultos estadounidenses consideran mudarse, especialmente los jóvenes, con un 63% evaluando esta opción. La política, anteriormente un motivo secundario para emigrar, ahora es la segunda razón principal, solo detrás de la búsqueda de empleo. México y Portugal han visto un aumento en la llegada de estadounidenses, y se prevé que esta tendencia continúe.

Donald Trump ha provocado un gran cambio en Estados Unidos. Un cambio social. Una transformación en un país que ha pasado de ser de inmigrantes a ser de emigrantes. Que ha visto como, desde que él está de nuevo en la Casa Blanca, son cerca de 200.000 las personas que se han marchado del lugar, en una demostración de que el sueño americano está cada vez más lejos de los EEUU del republicano.

Y es que ya no es cosa de los famosos. No es ya solo una cuestión de Eva Longoria rehaciendo su vida entre México y España huyendo "de los EEUU de la distopía". Tampoco es James Cameron yéndose "por cordura", emigrando a Nueva Zelanda por las políticas 'trumpistas'. Es algo más. Es social. Es un asunto que se ha instalado en los adultos estadounidenses.

Porque cerca de la mitad sopesa mudarse fuera del país. Porque el porcentaje se dispara entre los más jóvenes alcanzando el 63%. Porque aunque no hay cifras oficiales el número se acerca a los 200.000 los que se han marchado, acuñando el término de los 'trumpfugiados' y dejando algo inédito desde la Gran Depresión.

Antes de Trump, la política, si es que se citaba, era el quinto motivo de los estadounidenses para emigrar; ahora, debido al irrespirable clima de tensión y de envenenamiento social es el segundo, tan solo por detrás de buscar trabajo o de mejores sistemas sociales.

Hasta México, ese México que Trump denigra y demoniza, está recogiendo ese 'Gran Éxodo Americano' como lo llaman en redes. En Portugal, mismamente, la cifra de migrantes de EEUU se ha quintuplicado desde el Covid.

En ese sentido, el 'Wall Street Journal' indica que la cifra podría incluso multiplicarse en los próximos meses. Porque con Trump, EEUU ha pasado de ser una nación levantado por inmigrantes a ser un país de emigrantes.

