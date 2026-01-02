Una bengala, una discoteca subterránea y decenas de muertos y heridos: Suiza llora a las víctimas del incendio de Crans Montana

El contexto Pese a que aún se desconoce la cifra total de fallecidos, según detalló el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, y el diputado por Vallais Stéphane Ganzer, se estima que hasta el momento 40 personas han perdido la vida.

La Nochevieja en Suiza se tornó trágica tras un incendio en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, que dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. Las llamas se originaron al encender bengalas y velas en una botella de champán, lo que provocó un "caos total". Aunque las autoridades descartaron un atentado terrorista, se teme que haya víctimas extranjeras. Francia e Italia han ofrecido asistencia médica a los heridos. El gobierno de Valais declaró el estado de emergencia para movilizar recursos, mientras que Francia acoge a algunos de los heridos en sus hospitales.

Una bengala y una gran explosión en un bar marcaron la Nochevieja más trágica de Suiza. Cientos de personas se reunieron este miércoles para despedir el año en el local Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza, en una celebración que acabó en tragedia. Durante la mañana de Año Nuevo, todo el país quedó conmocionado tras las primeras informaciones sobre un incendio que se cobró las vidas de al menos 40 personas y que ha dejado más de un centenar de heridos, la mayoría graves.

Pese a que aún se desconoce la cifra total de muertos y heridos, según detalló el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, y el diputado por Vallais Stéphane Ganzer, sí se ha comunicado que entre las víctimas por este fuego, que se dio sobre las 1:30 horas, podría haber ciudadanos extranjeros.

"Crans-Montana es un destino turístico. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que haya extranjeros entre las víctimas. Sin embargo, primero centrémonos en nuestro trabajo y luego contactemos a las familias. Estamos intentando organizar esto de la forma más eficiente posible. Estamos en contacto con las autoridades extranjeras", afirmaron este jueves las autoridades.

Tras recabar los primeros datos, las autoridades descartaron la primera hipótesis: una detonación. Así, desvincularon el suceso con un ataque terrorista, según señaló la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud: "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado".

Al tratarse de una fecha tan señalada, el bar contaba con cientos de asistentes en su interior, repartidos entre la planta principal y una discoteca subterránea, distribución que pone en duda las salidas de emergencias en caso de incendio, tal y como aclararon dos mujeres francesas que se encontraban en la fiesta.

De esta manera, estas asistentes expusieron en la cadena francesa BFMTV que el origen de las llamas se dio tras encender bengalas y velas en una botella de champán. "Una de ellas se acercó demasiado al techo, que se incendió. En cuestión de segundos, todo el techo estaba en llamas. Todo era de madera", relata una de las testigos.

"Un caos total"

Segundos después, el local fue calcinado vorazmente por el fuego, cuyo techo se derrumbó, lo que ha dificultado de gran manera la labor de los equipos de rescate en el lugar. Asimismo, un joven superviviente aseguró a 'The Associated Press' que también vio las mencionadas botellas con bengalas y que en cuestión de segundos, se originió un "caos total".

Este joven comenzó a sentir asfixia por lo que, tras esconderse detrás de una mesa, corrió a las escaleras y rompió el marco de una ventana para escapar, algo que le salvó la vida, a diferencia de sus amigos, que quedaron dentro del bar. Uno de ellos falleció en el aco y otros "dos estaban desaparecidos".

Ya en Año Nuevo, las autoridades afirmaron que de los heridos, 35 acudieron a diferentes centros hospitalarios por sus propios medios mientras que 80 fueron trasladadas en ambulancia. Así, algunos de los supervivientes que sí pudieron escapar de las llamas destacaron que vieron "a gente empujándose, tirándose por las escaleras para escapar, algunos siendo pisoteados".

Algunos de los testigos relatan que "una gran flota de helicópteros" llegó al lugar solo 15 minutos después, pero la tragedia ya eran total: "Muchos ayudaban llevando no quiero decir cadáveres, pero sacando cuerpos del fuego. Los padres llamaban preguntando dónde estaban sus hijos. La mayoría eran extranjeros, creo". "Vi a gente completamente quemada, muriéndose", añade otro de los supervivientes.

Además, el gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explicaron en un comunicado.

Francia acoge heridos

En colaboración con el país vecino, hospitales franceses comunicaron que recibirían a varios heridos del incendio, según anunció este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron. En un mensaje en su cuenta de X, Macron explicó que habló con el presidente de la confederación helvética, Guy Parmelin, para mostrarle "solidaridad". "El balance es terrible", subrayó.

Macron hizo hincapié en que Francia "acoge heridos en sus hospitales y está disponible para cualquier ayuda". El Ministerio francés de Exteriores indicó que entre los heridos se han identificado nueve franceses, sin descartar que pueda haber más entre las víctimas. Además, Italia también ha ofrecido su ayuda a Suiza a la vez que ha reportado que tres jóvenes nacionales gravemente heridos en el incendio han sido trasladado a un hospital de Milán para ser atendidos de sus quemaduras.

