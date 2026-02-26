El emérito eligió el dinero antes que a España: se marchó meses después de que la justicia empezara a investigar su fortuna

¿Por qué es importante? Juan Carlos I hizo hasta dos regularizaciones fiscales a Hacienda: la primera por no declarar los cientos de miles de euros regalados por un empresario mexicano-británico y, en la segunda, tuvo que pagar -con dinero de amigos empresarios- casi 4,4 millones de euros al fisco por viajes no declarados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sugiere que el rey emérito Juan Carlos I debería regresar a España tras su papel en el 23F. Sin embargo, su autoexilio en Emiratos Árabes no se debe a su gestión del golpe, sino a investigaciones sobre su fortuna. Juan Carlos I se trasladó a Abu Dabi tras ser investigado por movimientos financieros sospechosos, incluyendo regularizaciones fiscales por millones de euros. La Fundación Zagatka, vinculada a su primo y a su hijo Felipe VI, también fue investigada. Corinna Larsen reveló detalles comprometedores sobre donaciones y posibles comisiones relacionadas con el AVE a La Meca.

Ahora resulta que como el rey sale bien en los papeles del 23F, tiene que volver a España. Esta es la reflexión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como si Juan Carlos I viviera en Emiratos Árabes por algo relacionado con su gestión del golpe de hace 45 años. El emérito acabó en Abu Dabi porque eligió el dinero antes que a España y, además, aquí viene cuando quiere. El problema es que él quiere vivir en La Zarzuela.

Su adiós no llegaba en un momento cualquiera, lo hacía dos meses después de que la justicia española empezara a investigar su fortuna. Movimientos extraños por los que Juan Carlos I hizo hasta dos regularizaciones fiscales a Hacienda. La primera por no declarar los cientos de miles de euros regalados por un empresario mexicano-británico. Más importante fue la segunda: tuvo que pagar -con dinero de amigos empresarios- casi 4,4 millones de euros al fisco por viajes no declarados.

La investigación apuntaba a su primo Álvaro de Orleans como testaferro al frente de la Fundación Zagatka, que pagó esos viajes por valor de ocho millones de euros. Una fundación que también investigó la justicia suiza por desviar dinero a paraísos fiscales y de la que, por cierto, era beneficiario su hijo Felipe VI.

Cuando entonces se le preguntaba si iba a dar explicaciones, el rey emérito replicaba: "¿Explicaciones de qué?". Un día después de conocer esa información, en marzo de 2020, Felipe VI renunciaba a su herencia y retiraba la asignación a su padre.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba "de informaciones inquietantes". Inquietantes como las declaraciones que fue dando Corinna Larsen, quien aseguró haber visto en Palacio una máquina de contar billetes: "La vi, la vi en Palacio. En la sala de cuentas". Se quedó, dijo, boquiabierta. También cuando recibió una donación de 65 millones de euros de Juan Carlos I.

"Fue un regalo enormemente generoso. Me sorprendió mucho", dijo sobre un dinero que, según las investigaciones, podría proceder de los 100 millones que el propio emérito reconoce en sus memorias haber recibido del rey de Arabia Saudí. "Un gesto de generosidad de una monarquía a otra. 100 millones de dólares es una suma considerable. Un regalo que no podía rechazar, un grave error...", relata en su libro.

Las sospechas apuntaban a que esos 100 millones podían ser una comisión por el AVE a La Meca. Aunque nunca se demostró, todo esto ya lo sabíamos antes de que el emérito se fuera de España aquel verano de 2020.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.