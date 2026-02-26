Ahora

Críticas internas

Desaprobación en el PP a la pregunta de Álvarez de Toledo sobre la salud de Sánchez: los gestos de incomodidad de los diputados 'populares'

Los detalles Pocos diputados populares aplaudieron a la exportavoz cuando pidió al Gobierno "desclasificar" el historial médico de Sánchez.

La bancada del PP tras la pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo
La polémica pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo sobre el estado de salud de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sonaba espectacular, pero solo en su cabeza. No ha gustado ni a parte de su propio partido, algo que se hizo evidente en su bancada de la Cámara Baja.

La que fuera portavoz del PP en el Congreso aprovechó su intervención en la sesión de control al Gobierno del miércoles, marcada por la desclasificación de los documentos del 23F, para arremeter contra el presidente y preguntar si tiene un problema de salud. "Presumen de transparencia... desclasifiquen su historial médico", espetó.

Además de la respuesta de Félix Bolaños, que criticó la "bajeza moral" de Álvarez de Toledo, a sus compañeros de partido tampoco les gustó esa cuestión, tal y como delataron sus gestos.

Si se analiza el momento, se puede ver cómo la diputada María del Mar Sánchez, sentada a la izquierda de Álvarez de Toledo, levantó las cejas, aparentemente sorprendida con las palabras de su compañera. Tanto, que incluso pareció dudar sobre si aplaudir o no, aunque finalmente sí lo hizo.

Tensión en la bancada 'popular'

Ampliando la imagen, hay muchos diputados 'populares' que no la aplaudieron, una imagen muy distinta a la vivida minutos antes, durante la intervención de Cuca Gamarra. En ese caso, además del apoyo de todos los diputados del PP, los aplausos fueron mucho más largos.

Otra señal es que en la fila inferior a la de Álvarez de Toledo solo aplaudió Juan Bravo. El resto —Cuca Gamarra, Elías Bendodo o Jaime de Los Santos— permanecieron bastante serios, apoyándose en sus manos o mirando para otro lado.

La misma actitud manifestaron en la fila superior. Allí, el diputado Manuel Cobo se mantuvo callado, mientras que otros parecían comentar las palabras de Álvarez de Toledo. Una incomodidad manifiesta ante una pregunta muy cuestionada.

