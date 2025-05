El Gobierno se enfrenta a otra votación de alto riesgo para sacar adelante el decreto antiaranceles con el rechazo del PP y la abstención de Podemos

El Pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves la convalidación del real decreto ley que incluye las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra arancelaria iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump. El conjunto de medidas tienen como objetivo establecer una red de seguridad para las empresas y trabajadores que puedan verse afectados por las consecuencias económicas que se deriven del incremento de aranceles anunciado por Estados Unidos, que alcanzan los 14.320 millones de euros.

Por el momento, en Moncloa se muestran prudentes sobre el resultado de la votación. Dicen que no parece que esta vaya a ser una votación 'suicida', pero no dan nada por cerrado. En principio, no obstante, el decreto antiaranceles saldría adelante, aunque con los apoyos justos, pues el Partido Popular votará no y Podemos se abstendrá.

Rechazo del PP

Y es que el Gobierno afronta este debate tras romper la negociación con el PP, que considera que el Ejecutivo no ha aceptado ni estudiado sus ideas para tratar de frenar el impacto de los aranceles impuestos por la administración Trump. Una de esas propuestas tiene que ver con prorrogar la vida útil de las nucleares, un debate que los 'populares' han resucitado a raíz del apagón masivo de la semana pasada.

El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha justificado la decisión de su partido en que "el Gobierno no quiere aceptar las propuestas que hace el PP". "Si el PSOE no quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo para ese real decreto ley", afirmó Bravo este lunes en rueda de prensa.

La semana pasada el Partido Popular ya anunciaba la ruptura de las negociaciones y exigía al Ejecutivo que el plan incorporara la prórroga del calendario de cierre de las centrales nucleares previsto entre 2027 y 2035.

Los apoyos, muy justos

Podemos ha confirmado que se abstendrá en la votación y, con esa posición, los morados facilitan que el texto siga en vigor, aunque el Ejecutivo no puede permitirse perder a ningún otro socio para que el paquete de medidas salga adelante.

Porque pese al 'no' del PP, lo más probable es que el Ejecutivo logre superar el trámite, puesto que, en principio, Junts votará a favor. Si todo sale como está previsto, el Gobierno sacará adelante las medidas antiaranceles. El PSOE y sus socios votarían a favor, sumando 174 'síes' que superarían a los 171 'noes' de PP, Vox y UPN.

Este lunes, Pedro Sánchez hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que votaran el real decreto y defendió en las declaraciones que ha realizado esta mañana que su Gobierno es "el primero de Europa" en aprobar un paquete de medidas, el denominado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, dotado con 14.100 millones de euros destinados a empresas, trabajadores que puedan verse afectados por la "crisis arancelaria".