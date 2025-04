La guerra arancelaria de Trump pone en riesgo el futuro de los pequeños ahorradores: "Nos tiene a todos nerviosos"

La inestabilidad se ha apoderado de los mercados desde que el pasado 2 de abril Donald Trump diese inicio a su guerra arancelaria, provocando caídas cercanas al 10% en algunos índices, como el S&P 500, que han reaccionado con temor ante la posibilidad de un frenazo en el comercio internacional.

Aunque en un principio todo hacía pensar que esta bajada solo tendría efecto en las grandes empresas, la incertidumbre ya está golpeando a los ahorros de las familias españolas, especialmente a aquellas que tienen parte de su patrimonio invertido en bolsa.

"Esta inseguridad nos tiene a todos nerviosos", relata un pequeño inversor sevillano a laSexta. Unos nervios que tienen cifras, ya que, mientras que en 2024 los ahorros de los hogares españoles en fondos de inversión dieron unos beneficios de más de 90.000 millones de euros, este 2025 está suponiendo pérdidas para la mayor parte de ellos, especialmente para aquellos que han invertido en fondos de alta volatilidad.

"Los perfiles de más riesgo asumen la situación que hemos visto en estos meses de corrección como resultado de la guerra de los aranceles, son correcciones del orden del 20%", explica el analista financiero Javier Flores. Esto significa que aquellos que tengan invertido un millón de euros acumulan pérdidas por valor de 200.000 euros.

No obstante, los expertos recomiendan que, ante caídas como esta, la decisión más errónea sería la de vender con pérdidas, ya que, tarde o temprano, lo normal será que los índices vuelvan a los números verdes. "Como no me corre prisa, en este momento están bajando, pero ya subirán", relata otro inversor.

Sin embargo, hay muchos que han decidido llevarse sus inversiones en bolsa a un valor mucho más seguro ante escenarios volátiles como es el oro, que este martes ha batido su récord histórico, superando la onza la barrera de los 3.500 dólares.