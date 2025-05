Choque en el Congreso: Sánchez acusa al PP de venderse a las nucleares y Feijóo le exige dimisiones por el apagón

Pedro Sánchez ha acudido al Congreso para explicar el apagón masivo de la semana pasada, pero no ha presentado nuevos datos. El presidente ha subrayado que el proceso de análisis llevará tiempo y ha prometido llegar al fondo del asunto. Sin embargo, el debate se ha centrado en las centrales nucleares, reabierto por el Partido Popular tras el apagón. Sánchez acusa al PP de actuar como lobby de las eléctricas. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado al Gobierno por el apagón y pide dimisiones, además de acusar al Ejecutivo de ocultar información. Feijóo también ha defendido la energía nuclear, mientras que Sánchez le ha acusado de llevar a cabo una oposición destructiva y de no entender el sistema eléctrico.

Pedro Sánchez ha ido este miércoles al Congreso a explicar lo que sabe el Gobierno sobre el apagón masivo de la semana pasada. Sin embargo, a juzgar por su intervención, lo que se sabe por ahora es poco, porque el presidente no ha dado ningún dato nuevo. "El proceso va a llevar su tiempo", ha advertido el jefe del Ejecutivo, que lo ha justificado por el gran volumen de datos que hay que analizar. "No vamos a precipitarnos en las conclusiones", ha incidido, prometiendo, una vez más, "llegar al fondo del asunto".

Pero aunque Sánchez no ha aportado novedades sobre las causas de ese cero energético, lo que sí se ha producido en la Cámara Baja es un choque importante con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, centrado particularmente en el debate sobre las centrales nucleares, que el Partido Popular ha reabierto a raíz de ese corte de suministro que dejó a toda la península a oscuras.

Para el presidente, sin embargo, reactivar ahora ese debate solo responde a intereses económicos. Así lo ha expresado en su primera intervención, en la que ha recriminado que "no deja de ser paradójico que los mismos que acusan al Ejecutivo de no haber dado aún ninguna información sobre el apagón llevan días recomendando una solución" que coincide no solo con "su agenda ideológica", sino también con "los intereses de algunas empresas energéticas que tienen propiedad en las centrales nucleares".

De esta forma, el jefe del Gobierno ha acusado al PP de actuar como lobby de las grandes eléctricas para espolear la cuestión nuclear: "No presentan datos, solo pontifican con la certeza de quienes no entienden nada o no quieren entender porque no les interesa entender, porque han vendido su espíritu crítico a un buen pagador", ha incidido el líder socialista, que ha instado a desconfiar de "quienes dicen que esto va de renovables o de nucleares, porque no es así".

Y ese "buen pagador", según Sánchez, serían "los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarias de las centrales nucleares". "No hay ninguna evidencia empírica de que el incidente fuera provocado por el exceso de renovables o por la falta de nucleares", ha insistido el presidente, que ha aseverado que vincular el apagón a ese debate es "una gigantesca manipulación".

El jefe del Gobierno, no obstante, también ha dicho que si las empresas energéticas pactan entre ellas un calendario para prolongar la vida de las centrales, el Ejecutivo las escuchará, aunque por ahora ninguna lo ha solicitado formalmente, según ha indicado. "La cuestión no es tan evidente como algunos lobistas amateurs que tenemos en estas Cortes Generales quieren proyectar", ha deslizado en todo caso.

Feijóo pide dimisiones por el apagón

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, arrancaba su alegato contra el Ejecutivo tirando de ironía: "Enhorabuena por el gran apagón. Oyéndole, estarán esperando los españoles que se repita", ha espetado el dirigente 'popular', que ha reclamado a Sánchez dimisiones por el corte de suministro eléctrico: "La cuarta economía del euro no va a tolerar que lo ocurrido el 28 de abril se salde sin dimisiones", ha sentenciado.

El líder del PP también ha aprovechado para reprocharle el caos ferroviario desatado el domingo. "Todo lo que tocan se deteriora, su cohete debe de ir a pilas", ha continuado Feijóo, que ha acusado al presidente de llevar al país "a un colapso generalizado" y le ha instado a dejar "su soberbia para otra ocasión". "El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano", ha agregado, en alusión al la causa contra David Sánchez, cuyo procesamiento se conoció poco antes del apagón.

El dirigente 'popular', además, ha vuelto a deslizar la posibilidad de que el Ejecutivo esté ocultando información y ha asegurado que habrá una comisión de investigación en el Senado. Entre otras cosas, también ha afirmado que el Gobierno tuvo "11 avisos en cinco años" de que podía ocurrir algo así, un extremo que han desmentido tanto fuentes de Transición Ecológica como el propio Sánchez durante su turno de réplica. "Evidentemente no son tal cosa", ha dicho sobre esos avisos.

Feijóo también ha reivindicado la energía nuclear -el asunto energético, ha sostenido, "no va de renovables o de nucleares, va de renovables y de nucleares"- y ha recriminado que el Gobierno tuvo que "mendigar energía nuclear a Francia". Una afirmación que, según Sánchez, demuestra que el líder del PP "no sabe nada de cómo funciona el sistema eléctrico". "España no mendiga nada a nadie, colabora con sus países vecinos", ha reivindicado.

En su réplica, Sánchez ha acusado a su vez al líder del PP de llevar a cabo una "oposición destructiva" y dedicarse "amplificar las crisis" y a sembrar "zozobra y desafección". "Siempre se suma al problema, no a la solución", ha lamentado el jefe del Gobierno, que ha advertido a Feijóo de que no llegará a La Moncloa "a base de anunciar apocalipsis que nunca llegan".

Su Ejecutivo, ha sentenciado, no aceptará "lecciones del partido de El Ventorro". Una alusión al restaurante donde el president valenciano, el 'popular' Carlos Mazón, se encontraba comiendo el 29 de octubre mientras la DANA arrasaba Valencia.