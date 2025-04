El día que España se quedó sin luz: historia de un apagón eléctrico que desató el caos

El 28 de abril de 2025, un apagón masivo dejó a España sin electricidad, comunicaciones ni transporte, sumiendo al país en el caos. Ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia se convirtieron en laberintos de coches inmóviles, mientras que hospitales operaban con generadores y el sistema ferroviario quedó paralizado. El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, no pudo ofrecer explicaciones inmediatas, aunque aseguró que no había incidentes de seguridad. El aeropuerto de Madrid-Barajas funcionó con generadores, pero se cancelaron varios vuelos. La situación también afectó a puertos y sistemas de tráfico. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se vieron afectadas. La recuperación del sistema eléctrico avanzó lentamente, mientras las autoridades reforzaban la seguridad para evitar incidentes durante la noche.