El PP suspende conversaciones con el Gobierno y no apoyará el decreto antiaranceles

El Partido Popular (PP) ha decidido abandonar las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y no apoyará el decreto antiaranceles, argumentando que el Ejecutivo no ha avanzado en las propuestas presentadas hace 23 días. Según el PP, el Gobierno se ha mostrado inflexible y no ha considerado sus ideas para mitigar el impacto de los aranceles de la administración Trump. En una reunión con el ministro de Economía, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, expresó su frustración por la falta de respuesta del Gobierno. El plan del PP incluye medidas fiscales y energéticas, como prolongar la vida útil de las nucleares, lo que ha generado desacuerdos significativos.