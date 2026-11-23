El presidente de la Junta declara que, momentos después de las declaraciones en las que llamó "garrapateros" a los andaluces, su homóloga de la Comunidad de Madrid le llamó para aclarar que hacía referencia a la gestión socialista.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha revelado que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, lamentó que sus comentarios sobre Andalucía pudieran haber causado problemas, asegurando que su intención era criticar la gestión socialista. Moreno, entrevistado en la 'Cadena SER', confirmó que ambos discutieron las declaraciones en las que Ayuso calificó a la "Andalucía socialista" como un "desastre". Ayuso le envió un vídeo de sus declaraciones, subrayando que se refería a la etapa socialista. Moreno le aconsejó hablar positivamente sobre Andalucía, destacando los avances actuales en lugar de enfocarse en el pasado.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha confesado este lunes que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le trasladó que lamentaba que sus palabras sobre Andalucía le hubieran podido generar un problema e insistió en que no era su intención y que en todo momento se refería a la gestión socialista. En su respuesta, Moreno le aconsejó que "siempre es mucho mejor hablar en positivo" de la comunidad.

Preguntado en la 'Cadena SER' por las declaraciones de Ayuso de la semana pasada, en las que aseguró que la "Andalucía socialista" provocó que la región, a la que calificó de "garrapatera", fuera un "desastre" lleno de "decadencia", el presidente andaluz ha confirmado que ambos mantuvieron una conversación sobre esas palabras.

Moreno ha explicado que Ayuso le envió el vídeo de sus declaraciones y le insistió en que "en todo momento" se refería "exclusivamente a la etapa del Partido Socialista". Según ha indicado, al verlo comprobó que "hace referencia claramente a la etapa del Partido Socialista, en la etapa por cierto más oscura y más dura que tuvo el Partido Socialista que le llevó a perder las elecciones precisamente".

El presidente andaluz ha relatado que Ayuso le dijo: "Lamento que te haya generado un problema, no era ni mucho menos mi intención, y en campaña". Y, aclarando que en ese momento del mitin estaba hablando a los andaluces, también le trasladó: "Para nada era mi intención molestaros ni nada de eso".

Ante estas explicaciones, Moreno le respondió que "siempre es mucho mejor hablar en positivo de Andalucía y que siempre es mucho mejor hablar de todo lo bueno que ahora mismo la Andalucía del 2026 representa". Según el presidente de la Junta, lo realmente positivo es hablar de la situación actual de la comunidad andaluza "más que anclarse en cuestiones del pasado".

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