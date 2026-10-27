Almeida anuncia que denunciará al exdelegado del Gobierno en Madrid por su "inacción" ante la acampada de Sol

¿Qué ha dicho? "Si tuviera competencias me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal para desalojar la acampada del Sol porque no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público como la que lleva ya más de un mes", asegura el alcalde de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado en el Pleno del Ayuntamiento que, tras el plazo del requerimiento administrativo enviado al exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, se tomarán acciones legales si no se levanta la acampada en la Puerta del Sol. Durante la sesión, Almeida destacó la necesidad de esperar el cumplimiento del plazo antes de proceder legalmente y celebró la ausencia de un "comisario político" en la delegación del Gobierno. Además, criticó a las líderes de Más Madrid y PSOE por no visitar la acampada e instó a desalojarla. Vox ofreció su colaboración al PP para resolver la situación.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que cuando finalice el plazo del requerimiento administrativo que enviaron al exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, ejercerán acciones legales en caso de que no se haya levantado la acampada.

Para Almeida, Martín ha cometido "un evidente delito" por permitir que se "ocupase ese espacio público", una "inacción" que les lleva a presentar una "denuncia penal" contra el exdelegado del Gobierno.

Así lo ha afirmado Almeida durante la primera pregunta de la sesión del control del Pleno, realizada por Vox y en la que le han exigido que tome todas las medidas para poner fin a la acampada de la Puerta del Sol.

"Hicimos el requerimiento administrativo y por, pura coherencia jurídica, tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales, en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol", ha dicho el alcalde. Asimismo, ha celebrado que hoy ya no haya un "comisario político en la delegación del Gobierno", algo que "es una buena noticia para los madrileños".

Además, ha acusado a las líderes de Más Madrid y del PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, de no haber visitado la acampada y las ha invitado a que lo hagan de noche, ya que ambas defienden que es un sitio seguro.

"El Ayuntamiento está haciendo lo posible, si tuviera competencias me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal para desalojar la acampada del Sol porque no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público como la que lleva ya más de un mes", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, le ha tendido toda su colaboración al PP, pero no su "complacencia", para ayudarles a poner fin a la acampada.

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