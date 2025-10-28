Gan Pampols, sobre Mazón: "Yo nunca le he preguntado nada sobre el día de la DANA"

Los detalles A un día de que se cumpla un año de la tragedia de la DANA que se llevó por delante la vida de 229 personas, Ana Pastor le ha hecho varias preguntas al todavía vicepresidente para la recontrucción.

Estamos a un día de que se cumpla un año de la tragedia de la DANA que asoló la provincia de Valencia y se llevó por delante la vida de 229 personas.

Este miércoles, y con motivo de este primer aniversario, se celebrará en la capital del Turia un funeral de Estado en recuerdo a todas las víctimas, un acto al que el president, Carlos Mazón, ha mostrado su predisposición a ir pero que, sin embargo, un gran número de víctimas no quieren que asista.

La periodista Ana Pastor le ha preguntado por ello al vicepresidente de la Reconstrucción, el general Gan Pampols, quien la próxima semana dejará su cargo: “No lo sé, supongo que sí irá; no tengo motivos para creer que no vaya”, ha respondido.

El general fue nombrado vicepresidente para la Recuperación Económica y Social del Gobierno valenciano cuya principal función era la de liderar la reconstrucción tras la DANA y coordinar las acciones del Consell para la recuperación de la provincia. Este mismo lunes, Gan Pampols se ha despedido de su cargo otorgando la "dirección política" de las catástrofes al president de la Generalitat.

Por otro lado, y a la pregunta de si él sabía o le había preguntado a Mazón por todos los cambios de versión que Mazón ha realizado a lo largo de todo un año sobre lo que hizo esa tarde fatídica de hace un año, el general se ha mostrado contundente: "Yo nunca le ha preguntado nada sobre ese día", ha contestado.

Este mismo sábado, hemos podido conocer una nueva mentira del president o, mejor dicho, una ocultación sobre lo que hizo cuando terminó su comida de cuatro horas en 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana. Tal adelantó el 'Levante', Mazón no se fue directamente al Palau, como dijo, sino que al salir del restaurante acompañó a Vilaplana a un parking cercano, un aparcamiento que estaba, además, en dirección contraria al Palau.

Después, supuestamente, como aseguró Mazón, se fue caminando al Palau; sin embargo, desde el parking solo se tarda unos diez minutos andando, y el president tardó una hora. ¿Qué hizo realmente Carlos Mazón durante todo este tiempo hasta que llegó por fin al Palau?