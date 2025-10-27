Crónica de una DANA anunciada: la AEMET sí avisó, pese a las mentiras de Mazón sobre el 29 de octubre

Los detalles En el último año, Mazón ha intentado repartir culpas y ha apuntado repetidamente a la AEMET. Pero, repasando los avisos, comprobamos que desde casi una semana antes esta ya estaba alertando de lo que venía.

Carlos Mazón ha afirmado repetidamente que nadie avisó sobre la DANA que golpeó la Comunitat Valenciana, pero esto es falso. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había alertado sobre su formación desde el 23 de octubre. El 25 de octubre, la AEMET emitió una nota informativa sobre posibles chubascos y tormentas fuertes para el 29 de octubre. Durante el fin de semana, se enviaron avisos especiales, y el 28 de octubre, laSexta advertía de la gravedad esperada. El 29 de octubre, la AEMET elevó el aviso a rojo por lluvias intensas en Valencia, emitiendo boletines constantes sobre la peligrosidad de la situación.

Una de las mentiras que ha repetido Carlos Mazón en este último año, desde que la DANA golpeó la Comunitat Valenciana, es que nadie avisó. Pero no es cierto: a la DANA del 29 de octubre sí que se la vio venir. Ya el 23 de octubre, seis días antes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se refería a su formación y no le quitó ojo en toda la semana.

El 25 de octubre, viernes, la Agencia emitía una nota informativa hablando de "chubascos y tormentas fuertes, o muy fuertes, y localmente persistentes", y ya ponía posible la lupa en un posible 'Día D', apuntando que serían "más probables durante el martes 29". Un día después, el sábado 26, la AEMET señalaba que se esperaban "chubascos muy fuertes sin poder descartar" que alcanzasen "localmente intensidad torrencial".

El domingo y el lunes se enviaron avisos especiales que llamaban a la cautela. Ese lunes 28 de octubre, la víspera de la tragedia, los meteorólogos de laSexta ya advertían en Al Rojo Vivo de que la que se estaban preparando para ese martes iba a ser dura.

El 29, el día de la catástrofe, desde por la mañana muy temprano se iba dibujando un panorama grave. Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, recuerda que "a las 07:31 de la mañana, la AEMET eleva de naranja a rojo el aviso por lluvia en el interior de la provincia de Valencia" y "cinco minutos después, en el litoral sur de la provincia de Valencia".

"Cada pocos minutos van emitiendo boletines informativos hablando de la peligrosidad de esta situación. Es a las 10:03 cuando alargan el aviso hasta las 18:00 de la tarde y es a las 12:27 cuando publican un vídeo en el que dice que también pasan avisos rojos en Málaga y vuelve a insistir sobre la peligrosidad", precisa Cacho.

Ese día, el informativo de las 14:30 horas de laSexta Noticias contaba ya lo mucho que se estaba sufriendo por una DANA que no se había ido acercando precisamente en silencio.

