Donald Trump Jr., el 'fichaje estrella' de una empresa de drones que logra un contrato millonario con el Pentágono

Entre líneas Ni un año ha pasado desde que Donald Trump volviera a la Casa Blanca para confirmar que se ha convertido en una máquina de hacer dinero para su familia. Y es que Unusual Machines ha crecido un 90% desde entonces.

En menos de un año desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su presidencia ha demostrado ser lucrativa para su familia. Un ejemplo es la empresa Unusual Machines, de la cual Donald Trump Jr. es asesor y accionista millonario. Esta compañía ha obtenido un contrato con el Pentágono para suministrar piezas de drones al ejército estadounidense. Desde que Trump Jr. se unió como inversor en noviembre de 2024, la empresa ha crecido un 90%. Posee una participación de cuatro millones de dólares. Un año después, lograron un contrato público de más de 12 millones de euros, su mayor logro hasta la fecha.

Ni un año ha pasado desde que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Tiempo suficiente para confirmar que la presidencia del magnate es una máquina de hacer dinero para su familia. Prueba de ello, la empresa de la que Donald Trump Jr es asesor y millonario accionista. Casualidad o no, esta sociedad que acaba de obtener un contrato con el Pentágono para proporcionar piezas de dron al ejército estadounidense.

Se trata de unos drones, que testados directamente por un grupo de militares, vuelan cada vez más alto gracias al impulso de un apellido y un hombre: el hijo mayor del presidente de Estados Unidos (EEUU). Y es que Unusual Machines ha crecido un 90% desde que este anunciara haberse convertido en accionista de la empresa.

En concreto, es asesor e inversor de la compañía Unusual Machines desde noviembre de 2024, justo cuando su padre ganó las elecciones presidenciales. Desde entonces, tiene una participación de cuatro millones de dólares, al acumular más de 300.000 acciones, siendo así uno de sus máximos accionistas.

Precisamente, un año después del 'fichaje estrella', la compañía ha conseguido un suculento contrato público valorado en más de 12 millones de euros, para suministrar piezas de drones para el Pentágono. Y aunque el CEO de la compañía de drones siempre ha negado que la incorporación de Trump Jr. tuviera como objetivo conseguir contratos gubernamentales se trata del mejor contrato conseguido hasta ahora.

