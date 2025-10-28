Ahora

Es asesor y accionista

Donald Trump Jr., el 'fichaje estrella' de una empresa de drones que logra un contrato millonario con el Pentágono

Entre líneas Ni un año ha pasado desde que Donald Trump volviera a la Casa Blanca para confirmar que se ha convertido en una máquina de hacer dinero para su familia. Y es que Unusual Machines ha crecido un 90% desde entonces.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y su hijo mayor, en una imagen de archivo.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ni un año ha pasado desde que Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Tiempo suficiente para confirmar que la presidencia del magnate es una máquina de hacer dinero para su familia. Prueba de ello, la empresa de la que Donald Trump Jr es asesor y millonario accionista. Casualidad o no, esta sociedad que acaba de obtener un contrato con el Pentágono para proporcionar piezas de dron al ejército estadounidense.

Se trata de unos drones, que testados directamente por un grupo de militares, vuelan cada vez más alto gracias al impulso de un apellido y un hombre: el hijo mayor del presidente de Estados Unidos (EEUU). Y es que Unusual Machines ha crecido un 90% desde que este anunciara haberse convertido en accionista de la empresa.

En concreto, es asesor e inversor de la compañía Unusual Machines desde noviembre de 2024, justo cuando su padre ganó las elecciones presidenciales. Desde entonces, tiene una participación de cuatro millones de dólares, al acumular más de 300.000 acciones, siendo así uno de sus máximos accionistas.

Precisamente, un año después del 'fichaje estrella', la compañía ha conseguido un suculento contrato público valorado en más de 12 millones de euros, para suministrar piezas de drones para el Pentágono. Y aunque el CEO de la compañía de drones siempre ha negado que la incorporación de Trump Jr. tuviera como objetivo conseguir contratos gubernamentales se trata del mejor contrato conseguido hasta ahora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico
  2. El PSOE justifica al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo
  3. Estados Unidos mata a 14 personas más en nuevos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico
  4. Netanyahu ordena al Ejército retomar "de inmediato" los ataques contra Gaza tras las supuestas violaciones de Hamás
  5. El huracán Melissa, que deja nueve muertos en el Caribe, toca tierra en Jamaica como categoría 5
  6. Reabren el caso de Maritrini y su bebé: las buscan en una balsa minera casi 40 años después de su desaparición