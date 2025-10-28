laSexta consigue 'hablar' con Mazón a la salida del Palau a horas de cumplirse un año de la trágica DANA: "Gracias" y adiós

Los detalles Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, la periodista Ana Pastor le pregunta a Mazón si el día de la DANA acompañó a Maribel Vilaplana al parking, pero el president se ha limitado a decir "gracias".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se niega a contar qué hizo la tarde de la fatídica DANA que dejó 229 muertos en la Comunitat Valenciana. Al ser preguntado a su salida del Palau, Mazón se ha limitado a decir "gracias" y "adiós".

Mazón ha estado el día entero en el Palau y ha salido en torno a las 20.30. Ha sido en este momento cuando un equipo de laSexta se encontraba en la zona y ha podido acercarse para preguntar al president. Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, la periodista Ana Pastor se acerca a Mazón y le dice: "¿Le podemos hacer una pregunta rápida? Llevamos todo el día aquí".

Pero el president parece no escuchar porque se mete corriendo en el coche. Mientras, la periodista insiste y le pregunta si acompañó a Maribel Vilaplana al parking. "Ana, muchísimas gracias por todo. Buenas noches", se limita a responder Mazón. Ante esto, Pastor indica "contéstenos, que llevamos todo el día aquí".

"Dentro de muy poco comienza el luto", indica el 'popular'. Y la periodista responde: "por respeto a las víctimas queremos saber qué ocurrió esa noche también". Tras decir varias veces "gracias", finalmente Mazón ha cerrado la puerta del coche y ha abandonado el Palau.

A tan solo un día de cumplirse un año de la fatídica DANA, el president no quiere contar qué hizo aquella tarde. En noviembre del año pasado, Mazón explicaba que su tardanza en llegar a la reunión del CECOPI se debía al "mal tiempo" y a la "gran densidad de tráfico" que había en la carretera para llegar a L'Eliana. Una vez allí, dijo que "no fue necesario" que nadie le pusiese al día y que él "no retrasó ni un segundo" las labores que se estaban llevando a cabo.

Ahora sabemos que su retraso al llegar se debió a una comida de casi cuatro horas con una Maribel Vilaplana a la que, posteriormente, acompañó a un parking cercano. Esto choca con su versión -la más reciente, al menos- dada hasta ahora, en la que aseguraba que había ido directamente al Palau de la Generalitat sobre las 18:00 horas.

