El ascenso de Kiko Méndez-Monasterio hasta convertirse en 'cerebro' de Vox

¿Por qué es importante? Mientras el asesor principal de Santiago Abascal iba ganando peso dentro del partido, en Vox se producía una cascada de salidas de caras muy conocidas como la de Macarena Olona.

Kiko Méndez-Monasterio se ha consolidado como el 'cerebro' de Vox, percibiendo cerca de 27.000 euros al mes por asistir a Santiago Abascal, presidente del partido. Su cercanía con Abascal comenzó en 2017, cuando participó en unas ponencias donde recibió elogios del líder del partido. Aunque inicialmente no formaba parte de Vox, su relación con Abascal se estrechó tras coincidir en tertulias y publicar juntos el libro 'Hay un camino a la derecha' en 2015. En 2020, Méndez-Monasterio empezó a asesorar al grupo parlamentario Vox, ganando influencia y convirtiéndose en hombre de confianza de Abascal. En 2021, aparece como patrono de la Fundación Disenso. Su creciente influencia coincide con la salida de figuras como Macarena Olona y el aislamiento del ala liberal del partido, liderando una estrategia de radicalización.

Kiko Méndez-Monasterio se ha convertido en el 'cerebro' de Vox, llegando a cobrar casi 27.000 euros al mes por "asistir a Santiago Abascal en todo aquello que necesite como presidente del partido".

Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí? En el año 2017 cuando se le pudo ver participando en unas ponencias en las que el líder del partido le dedicó unas bonitas palabras. "Es un buen amigo al que escuchamos con mucha atención", señalaba.

En ese momento no formaba parte de Vox, pero empieza a ser una figura muy cercana a Abascal. Antes de esto, ambos ya habían coincidido en tertulias.

De hecho, en 2015 llegan incluso a publicar juntos el libro 'Hay un camino a la derecha'. Con el paso de los años, entablan una amistad.

En 2020, Méndez-Monasterio empieza a cobrar por asesorar al grupo parlamentario Vox y va ganando peso, convirtiéndose en el hombre de confianza de Abascal de tal forma que en 2021 ya aparece en el registro junto a él como patrono de la Fundación Disenso.

Mientras él cada vez tiene más peso dentro del partido asesorando, se empieza a producir una cascada de salidas de caras conocidas como la de Macarena Olona.

Dentro de la formación se comienza a aislar al ala liberal y se radicalizan, una estrategia liderada por Kiko Méndez-Monasterio, que se acaba convirtiendo con el paso de los años en el cerebro de todo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.