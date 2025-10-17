Las millonarias donaciones de Vox a Disenso, la fundación que preside Abascal, sobre las que avisan los exdirigentes

laSexta Columna analiza con expertos las transferencias por más de 10 millones de euros realizadas por Vox a Disenso, una fundación que, como apunta Miguel González, "preside el ciudadano Santiago Abascal, no el presidente de Vox".

Primero fue la exdirigente de Vox Macarena Olona, después la líder en Baleares, Idoia Ribas y cada vez son más los exdirigentes de Vox, como el general Antonio Budiño, los que piden explicaciones sobre las donaciones millonarias a la fundación Disenso.

El periodista Miguel González explica en el vídeo sobre estas líneas que el patronato de esta fundación "lo preside el ciudadano Santiago Abascal, no el presidente de Vox" por lo que "si Abascal dejara de ser el presidente de Vox, seguiría siendo el presidente de Disenso".

"Los fondos de Vox, que son fondos públicos, en teoría, por lo menos, serían controlados por sus afiliados. Cuando pasen a la fundación ahí los afiliados ya no tienen nada que decir", afirma González.

Según la última auditoria publicada por la propia Fundación Disenso, Vox les donó dos millones y medio de euros y, siguiendo con sus propias cuentas, desde su nacimiento el partido de Abascal ha traspasado a la fundación que preside también Abascal casi 10 millones de euros.

Un posible motivo, apunta el periodista Sergio Sangiao, sería que "las fundaciones tienen permitido recibir donaciones de personas jurídicas o recibir más de 50.000 euros en un año de un particular", algo que los partidos tienen prohibido.

Al preguntarle por la fundación Disenso, Abascal lo justifica asegurando que está auditado. Volviendo a esa auditoría de las cuentas de Disenso, encontramos apartados como "servicios de profesionales independientes", en los que se acumulan cientos de miles de euros gastados.

Vox no ha querido participar en este programa de laSexta Columna y en la auditoria no aparece quiénes son esos profesionales, pero Miguel González da dos nombres: Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio.

Sobre este último, Miguel ha investigado un posible conflicto de intereses: "Una persona que está en el patronato de Disenso no puede contratar con la fundación de la cual es patrón. ¿Por qué sale Kiko de ese patronato? No lo sabemos".

