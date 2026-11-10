La maquinista del Iryo advirtió a los pasajeros del peligro por la caída del cable de la catenaria tras el accidente de Urda: "¡No salgan del tren!"

El tren de Iryo implicado en el accidente del 28 de octubre de 2026 en Toledo

Los detalles Según la caja negra del Iryo, adelantada por 'El Mundo', la maquinista alertó al centro de control que había visto como se había caído el cable de la catenaria tras el impacto y pidió a los pasajeros no abandonar los vagones.

La caja negra del tren Iryo 6076 reveló que la maquinista alertó a las 8:59 de la caída de un cable de la catenaria sobre la vía, pidiendo a los pasajeros que no abandonaran el tren tras el accidente en Urda, Toledo. Según 'El Mundo', la maquinista informó al centro de control del incidente y solicitó medidas para evitar que los pasajeros se expusieran a una descarga eléctrica. El centro de control de Iryo pidió a Atocha cortar la tensión y la circulación en la vía contigua. Tras descartar el riesgo eléctrico, se coordinó con Atocha para una inspección externa del tren.

La caja negra del tren Iryo 6076 ha revelado que la maquinista de dicho tren alertó a las 8:59 de que podía ver cómo se había caído el cable de la catenaria sobre la vía al tiempo que pidió a los pasajeros que no abandonaran el transporte tras el accidente que se produjo en Urda (Toledo).

Así lo ha adelantado 'El Mundo', que recoge la conversación que mantuvo la maquinista. "Veo cable de la catenaria en la vía", señalaba por teléfono al centro de control al tiempo que pedía a los pasajeros no abandonar sus vagones: "¡No salgan del tren!".

Concretamente, esta advertencia llegó seis minutos después de que se produjera el impacto entre el AVE y el Iryo y solicitó a los responsables de coordinación del tráfico ferroviario que actuaran para evitar que la gente abandonara el tren y pudiera sufrir una descarga eléctrica por dicho cable.

En el registro de esas comunicaciones también se muestra cómo el centro de control de Iryo solicitó acto seguido a Atocha que procediera "urgentemente" al "corte de tensión y al corte de circulación por vía contigua" mientras trataban de tranquilizar a la maquinista.

Una segunda petición del corte de tensión fue realizada por el centro de control de Iryo al de Atocha a las 9:03 horas, reiterando que el impacto había causado la caída de los cables que transmiten energía eléctrica.

Tras descartar el riesgo a una descarga eléctrica, los responsables de circulación que contactaron con la maquinista la instaron a que se coordinara con Atocha para bajar de la cabina y realizar una "comprobación externa del tren".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.