Sánchez, el gran ausente del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Urda

Los detalles El presidente del Gobierno ha justificado su ausencia señalando que él no va a "oficios religiosos", asegurando que el Ejecutivo estará bien representado con la presencia de varios de sus ministros.

Pedro Sánchez no asistirá al funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, argumentando que nunca acude a oficios religiosos, aunque respeta profundamente estas ceremonias. En su lugar, el Gobierno estará representado por el vicepresidente Carlos Cuerpo y la ministra de Educación, Milagros Tolón. La misa, que contará con la presencia de los reyes y numerosos representantes del Estado, será concelebrada por once obispos y arzobispos. Emiliano García-Page ha evitado criticar la ausencia de Sánchez, mientras que el PP ha calificado al presidente de "cobarde" por no asistir. El Gobierno regional resalta su colaboración para evitar polémicas en este doloroso momento.

Pedro Sánchez será uno de los grandes ausentes en la misa funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se celebrará en la Catedral de Toledo este martes.

El presidente del Gobierno ha justificado su ausencia señalando que él nunca va a "oficios religiosos" que asegura respetar "profundamente". "No lo he hecho nunca", ha recordado, señalando que él siempre acude a "ceremonias aconfesionales".

Sin embargo, ha destacado que el Ejecutivo estará representado "como se merecen las víctimas" con la presencia de Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía; y la ministra de Educación, Milagros Tolón.

Once obispos y arzobispos y el nuncio apostólico en Mozambique concelebrarán la misa funeral en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), a la que asistirán los reyes y un centenar de familiares de víctimas además de representantes del Estado y de las comunidades autónomas, entre otros.

La misa funeral contará con la imagen del Cristo de la Vera Cruz, de Urda, que ha sido trasladado desde esta localidad y que estará iluminada con 69 velas en memoria de los fallecidos en el accidente, presentadas al comienzo de la celebración por 69 fieles de la parroquia de Urda, según ha informado el Arzobispado de Toledo en un comunicado.

Presidirá el oficio religioso el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y concelebrarán el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo; el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE, César García Magán; el nuncio apostólico en Mozambique, Luis Miguel Muñoz Cárdaba, y los obispos eméritos de Toledo, Albacete y Segovia, Braulio Rodríguez, Ángel Fernández Collado y Ángel Rubio, respectivamente.

También concelebrarán los obispos de Cuenca, José María Yanguas; de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell; de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, y de Albacete, Ángel Roman Idígoras, varios vicarios, el deán de la Catedral Primada y los párrocos de Urda y de Los Yébenes.

Para dar cabida al mayor número de asistentes, la misa se celebrará en el crucero de la catedral, con el altar situado en el lado sur de la nave, ante la llamada 'Puerta de los Leones', y la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda estará situada en la esquina anterior derecha del presbiterio.

La lectura de la misa funeral será proclamada por un familiar de una víctima y en los cánticos litúrgicos intervendrán la capilla musical de la Archidiócesis, la agrupación coral del seminario mayor de Toledo y los seises de la Catedral, que son una escolanía de niños cantores asociada a la Catedral Primada desde el siglo XII y que en la actualidad está vinculada al colegio Nuestra Señora de los Infantes.

Además de los reyes asistirán a la misa funeral el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos, entre otros.

Page rehusa valorar la ausencia de Sánchez

Emiliano García-Page ha rehusado entrar en el debate sobre si Pedro Sánchez debería asistir al funeral, señalando que respeta "todas las posiciones". "No entro en ese debate", ha destacado a preguntas de los periodistas en Badajoz, reafirmando que "la representación del país y del Estado" no la va a ostentar ni el vicepresidente del gobierno, ni él como presidente, ni ningún ministro, "la va a ostentar los reyes", ha dicho.

En ese sentido, ha apuntado que "en esta tragedia solo hay unas víctimas, que son las víctimas humanas de la tragedia", tras lo que ha aseverado que "no hay víctimas políticas, por mucho que algunos lo quieran plantear así".

García-Page ha admitido que hoy es "un día muy especial" para él y para su tierra, debido a este funeral en "recuerdo y en homenaje a las víctimas mortales del accidente de Urda", y también a todos los heridos, que afortunadamente ya van saliendo "de alta la mayoría".

Por su parte, en una rueda de prensa posterior para dar cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha señalado que el presidente del Gobierno ya ha dicho "por activa y por pasiva" la razón por la que no va a funerales y actos religiosos.

En la misma línea que García-Page, sí ha dicho que va a haber "una importante representación" del Gobierno de España en el funeral con un vicepresidente y tres ministras. "Yo creo que el Gobierno está bien representado en el funeral y si el presidente del Gobierno considera no asistir, evidentemente es una decisión personal, pero el Gobierno de España va a estar", ha manifestado.

Ha destacado que el Gobierno regional ha colaborado "estrechamente" con el Arzobispado, la Casa Real y con todas las administraciones en la organización del mismo. "Lo que siempre hemos querido es que no hubiera hueco para lo peor de la política, para el frentismo, la polarización y el generar expresiones negativas y de ataque en un momento tan doloroso como este".

"Hemos trabajado para ello y desde luego nos vamos a contribuir. Hay, una representación muy importante de todos los estamentos del Estado y creo que no es necesario, ni preciso, ni ayuda a nada el buscar más polémica. Están representadas todas las Administraciones y además muy bien representadas", ha zanjado.

El PP llama "cobarde" a Sánchez por dar la "espantada" en el funeral

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por dar la "espantada" en el funeral por las víctimas del accidente de Urda y lo ha calificado de "cobarde". A su entender, "teme la reacción de la gente".

En la presentación del desayuno informativo del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, Tellado ha criticado que Sánchez no asista al funeral de Estado que se oficiará esta tarde en memoria de las víctimas y ha recordado que tampoco asistió al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba). "España no merece más faltas de respeto y más desprecio", ha enfatizado.

"Hoy Sánchez dará la espantada", ha denunciado, para censurar que por segunda vez falte el respeto a las víctimas de una tragedia ferroviaria. A su juicio, lo hace "sencillamente porque es un presidente cobarde" y prefiere "grabar un podcast" a la misma hora en vez de acompañar a las familias de las víctimas.

"La realidad es que no va porque no se atreve, no va porque teme la reacción de la gente, pero un presidente del Gobierno que sea digno de serlo, sabe que tiene que dar la cara y que tiene que cumplir con sus obligaciones y hacerlo siempre", ha manifestado, para añadir que "una de ellas es, sin lugar a dudas, hacerse cargo del sentir de la nación y acompañar a sus compatriotas" cuando están sufriendo.

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