Hasta 28 heridos en el accidente de Urda siguen hospitalizados: 18 en Madrid y 10 en Castilla-La Mancha

Mientras tanto... De los 69 fallecidos, 67 ya han sido entregados a sus familiares, mientras que los servicios consulares competentes continúan realizando las gestiones para posibilitar de las otras dos personas fallecidas.

El accidente ferroviario en Urda, Toledo, ha dejado a 28 personas hospitalizadas, 18 en Madrid y 10 en Castilla-La Mancha. En Madrid, un herido está en la UCI del Hospital Ramón y Cajal, mientras que otros 17 están en planta en varios hospitales. En Castilla-La Mancha, seis heridos permanecen en Toledo, dos en UCI, y otros están en hospitales de Ciudad Real y Albacete. De los 110 hospitalizados iniciales, 100 han sido dados de alta. Respecto a los fallecidos, 67 han sido entregados a sus familias, mientras que dos permanecen pendientes de trámites consulares. La Unidad Militar de Emergencias ha brindado apoyo logístico en las labores de identificación y asistencia médico-forense.

Hasta 18 personas heridas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) permanecen ingresadas en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, mientras que 10 están hospitalizadas en centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

En el caso de Madrid, uno de los heridos se encuentra en la UCI del Hospital Ramón y Cajal, mientras que los otros 17 están en planta, repartidos entre el Hospital de La Princesa, donde están dos víctimas; otras cuatro en el Hospital 12 de Octubre; y tres en la Fundación Jiménez Díaz. Además, un herido sigue ingresado en el Clínico y otro en el Hospital de Torrejón. Mientras, en el Hospital Gregorio Marañón permanecen dos víctimas en planta; en el Ramón y Cajal hay tres heridos en planta, al margen del herido en la UCI; y una persona está ingresada en el Hospital Puerta de Hierro.

Asimismo, los hospitales de Castilla-La Mancha también siguen atendiendo a víctimas del accidente ferroviario de Urda. En Toledo, hay ingresados seis heridos, dos de ellos en la UCI, y cuatro en camas convencionales.

En el Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), hay un herido en planta, mientras que en el Hospital de Ciudad Real hay dos en cama convencional, y se ha trasladado a otro a Madrid. Otro herido del accidente ferroviario se encuentra ingresado en el Hospital de Albacete.

En total, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha dado de alta a 100 de los 110 hospitalizados iniciales tras el accidente ferroviario de Urda.

Faltan dos fallecidos por entregar a sus familias

En lo referente a los fallecidos, 67 de ya han sido entregados a sus familiares, mientras que los servicios consulares competentes continúan realizando las gestiones y trámites necesarios para posibilitar la entrega a las familias de las dos personas fallecidas que permanecen en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo. No obstante, dichos procedimientos aún no han concluido, por lo que la entrega de las personas fallecidas, de momento, no ha podido hacerse efectiva.

Finalizadas el pasado lunes las labores de identificación en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, 54 identificaciones corresponden a personas de nacionalidad española, mientras que 15 son extranjeros (uno de nacionalidad argentina, dos de nacionalidad australiana, uno de nacionalidad canadiense, uno de nacionalidad checa, cuatro de nacionalidad estadounidense, uno de nacionalidad francesa, dos de nacionalidad japonesa, uno de nacionalidad mexicana, uno de nacionalidad portuguesa y uno de nacionalidad tunecina). Además, las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, según datos del Centro Integrado de Datos (CID).

De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se han hecho mediante huella dactilar, realizadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

En este sentido, cabe destacar que ya han sido notificados a las familias los 69 fallecimientos, y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera. En concreto, el procedimiento que se ha seguido una vez se identificaba a la persona fallecida ha pasado, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente y no antes, se ha incorporado a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado prestando, hasta la finalización de las identificaciones y las notificaciones, un apoyo logístico esencial a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.

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