La huelga general, un hito en plena precampaña: el Gobierno defiende que es un "derecho" y el PP habla de "mafia sindical"

Entre líneas El PP insiste en que es una huelga "contra la oposición" y confía en que la convocatoria sea un fracaso.

La huelga general del 11N en España, la primera en más de una década, se produce en plena precampaña electoral y ha generado posturas políticas enfrentadas. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, apoya la huelga, considerándola un derecho de los trabajadores y criticando a Alberto Núñez Feijóo por menospreciarla. Feijóo, líder del PP, califica la huelga de "disparate" y la ve como un ataque a su partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, critica duramente a los sindicatos, mientras que la izquierda del PSOE, liderada por figuras como Ada Colau, alienta una participación masiva. Los sindicatos esperan una gran asistencia.

Quedan apenas unas horas para que dé comienzo la huelga general del 11N, la primera que se celebra en España en más de una década, y que además llega en plena precampaña. Ante este escenario, cada formación política ha adoptado una postura muy distinta.

Por un lado, Pedro Sánchez cree que hay motivos suficientes para que la ciudadanía proteste y apoya la huelga, siendo la primera vez que un Gobierno lo hace. Por otro, Alberto Núñez Feijóo la tacha de "disparate" convocar un parón, dice que es una huelga contra ellos.

"Que la ciudadanía se movilice en torno a causas positivas (...) de la comunidad a la que pertenece esa persona, me parece que dice lo que de verdad representa y es este país. Este es un gran país", ha declarado Sánchez en una entrevista en 'La Séptima'.

Sostiene que es "un derecho de los trabajadores" y critica a Feijóo por menospreciarla. "Lo que es un disparate es poner en cuestión el derecho de los trabajadores a hacer la huelga", ha defendido.

Por su parte, el PP espera que la movilización ciudadana sea un fracaso y dicen ser el objetivo de la convocatoria. "Es una especie de huelga preventiva contra quien aún lidera la oposición. (...) Se manifiestan contra (...) el verdadero partido de los currantes, que es el PP", ha criticado su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.

Arremeten contra los sindicatos convocantes, a quienes llaman los ministros 23 y 24 del Gobierno, por estar, dicen, al servicio de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "todo lo que están promoviendo con esta mafia sindical, que nos lleva a esta huelga, que es totalmente política".

La presidenta de la Comunidad de Madrid sube el tono y llama macarras y violentos a los manifestantes. Además, asegura que con Feijóo en el Gobierno, esto se acabará. "He hablado con Feijóo y le he dicho: 'Prométeme que esta basura se acaba'. Me ha dicho, 'no lo dudes'".

Mientras, la izquierda a la izquierda del PSOE anima a que la movilización sea masiva y lanza un mensaje a PP y Vox. "Si no quieren huelgas, dos tazas. Tantas huelgas como hagan falta. Huelga general", ha declarado Ada Colau. Los sindicatos esperan que la asistencia a la huelga general sea masiva en las calles.

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