Gonzalo Bernardos, muy crítico con los sindicatos y la huelga general: "Me parece un poco cogido por alfileres"

Gonzalo Bernardos hace una dura reflexión sobre el papel de los sindicatos en lo que respecta al salario mínimo y la jornada laboral y habla de la huelga general: "¿Tú has conocido un país en el que una asociación de inquilinos, sin ninguna representación, les diga cuándo y cómo ha de convocarla?".

Gonzalo Bernardos explica en Más Vale Tarde que ha sido durante muchos años militante de UGT y que dejó de serlo en el momento que tanto UGT como CC.OO. apoyaron el independentismo. Según él, un dirigente del sindicato le dijo que el motivo detrás de este apoyo eran las subvenciones de la Generalitat.

Respecto a la huelga general, el economista también se muestra crítico: "¿Tú has conocido un país en el que una asociación de inquilinos, sin ninguna representación, coja y le diga a los sindicatos cuándo y cómo ha de convocar una huelga?".

Respecto a los sueldos, otra de las reivindicaciones de la huelga de mañana, Bernardos recuerda que los encargados de negociarlos son los propios sindicatos a través de convenios colectivos con la patronal: "Nos podríamos preguntar por qué en los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, cuando el Gobierno ha tenido que fijar el salario mínimo, los que lo cobran han ganado un 28 por ciento de poder adquisitivo, pero cuando negocian los sindicatos con la patronal, resulta que en esos ocho años se ha perdido el 2,9 por ciento de poder adquisitivo".

Bernardos recalca que es partidario de que "la gente gane más", porque "en España se trabaja mucho y se gana poco", pero también defiende que "se trabaje menos" y, señala, la jornada laboral que "también se fija en los convenios" solo se ha reducido en ocho horas y media anuales entre 2001 y 2025.

"Yo me pregunto: ¿de verdad ahora toca hacer esa huelga con el historial que tenéis?", prosigue el economista, que entendería que los sindicatos hubieran priorizado la creación de empleo en lugar de las subidas salariales. No así que "ahora tengan la excusa, después de ocho años, de que los salarios han subido poco", algo que considera "cogido por alfileres".

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