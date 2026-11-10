Feijóo lanza un guiño a Vox y su prioridad nacional: "Quien contribuya a sostener la nación tenga prioridad en el acceso a las prestaciones"

¿Por qué es importante? Dentro de su programa electoral, el PP no hace referencia a la nacionalidad, pero sí al acceso prioritario a prestaciones. En materia de inmigración se abre la puerta a impulsar acuerdos con países para expulsar a los migrantes.

El Partido Popular (PP) ha presentado su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre, incorporando propuestas que parecen dirigidas a atraer a votantes de Vox. El documento prioriza el vínculo con España para acceder a ayudas y recursos públicos, basándose en criterios como empadronamiento y cotización, dentro de los límites legales europeos. Además, el PP se compromete a derogar la Ley de Vivienda, reducir el IVA para la compra de la primera vivienda a menores de 40 años, y establecer medidas de control migratorio más estrictas. También propone una nueva Ley de Nacionalidad que exige residencia legal y conocimiento del español.

El PP lanza guiños a Vox también dentro de su programa electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Este martes, el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el programa de los 'populares' en el que se destaca que "el vínculo con España dará prioridad" para acceder a "determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos", con el objetivo de "procurar la asignación prioritaria a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con España".

"Se tendrán en cuenta, entre otros elementos, el empadronamiento, la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. Estos criterios se aplicarán dentro de los límites constitucionales y europeos, por lo que no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad", añade el programa del PP.

Es una de las cuestiones que plantea un programa electoral en el que el PP se compromete a derogar la Ley de Vivienda para eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios. También contempla la rebaja del IVA de la compra de la primera vivienda, del 10% al 4%, para los menores de 40 años.

El programa electoral del PP promete identificación en un máximo de siete días a quien cruce ilegalmente la frontera y devoluciones "sin demora" de la mano del nuevo mecanismo europeo. El programa también incluye juicios rápidos y tramitación conjunta de los delitos leves frente a la multirreincidencia, "para que nadie haga del hurto y la okupación un modo de vida", así como cupos anuales de inmigración por sectores, ajustados al paro, a los puestos sin cubrir y a la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo.

Según el PP, habrá una nueva Ley de Nacionalidad en la que se pedirá residencia legal y continuada, conocimiento del español y de los valores constitucionales. Además, prevé retirar la nacionalidad a naturalizados condenados por determinados delitos graves, evitando la apatridia.

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