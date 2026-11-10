Ramoncín carga contra el "mensaje infumable" de Abascal en 'La Revuelta': "Es racista, machista, xenófobo y negacionista"

El músico analiza en Más Vale Tarde la entrevista de David Broncano al líder de Vox: "Abascal no llama dictador a Francisco Franco pero sin embargo sí al actual presidente del Gobierno", lamenta.

Ramoncín ha comentado la polémica entrevista de 'La Revuelta' en la que David Broncano entrevistó a Santiago Abascal, líder de Vox. Aunque otros políticos como Pedro Sánchez, Irene Montero y Javier Rufián ya habían pasado por el programa, la charla con Abascal fue diferente. Broncano admitió que quizás debió usar más comedia. Ramoncín critica el cambio de esencia del programa y se pregunta por qué Broncano no refutó las declaraciones de Abascal con datos. Además, cuestiona la selección del público presente. Ramoncín defiende a Broncano, pero califica el mensaje de Abascal como "racista, machista, xenófobo y negacionista".

El músico Ramoncín habla sobre la polémica entrevista de el programa 'La Revuelta', donde el líder de Vox, Abascal, fue entrevistado por David Broncano.

Ya habían pasado otros representantes políticos por el mismo plató, Pedro Sánchez (PSOE), Irene Montero (Podemos) y Javier Rufián (ERC), pero la entrevista con Abascal tomó un tono diferente a las anteriores.

"Me arrepiento de muchas cosas, posiblemente tendría que haber utilizado la comedia más, como hago siempre", reconoce tras la entrevista el propio Broncano.

"Todo lo que empieza mal, acaba peor", sentencia Ramoncín sobre la polémica entrevista. "La renuncia a ser quién eres, es muy complicado" haciendo referencia el músico al cambio de esencia del programa y al papel desarrollado por el entrevistador. Ramón se pregunta por qué David Broncano no actuó de otra forma, rebatiendo con datos a las intervenciones del líder de Vox.

En cuanto a la cuestión del público seleccionado en la entrevista: "Eso no lo entiende nadie".

Para Ramoncín "Broncano no es el malo". Por su parte, Ramón opina que "el mensaje de Abascal es infumable, un mensaje racista, machista, xenófobo y negacionista", y sobre la cuestión de llamar "dictador", se pronuncia: "Abascal no llama dictador a Francisco Franco pero sin embargo sí al actual presidente del Gobierno".

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