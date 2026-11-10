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Edu Galán, tras la petición de Ayuso a Feijóo de acabar con la "basura sindical": "Prefiero estar en manos de los sindicados que de esta gente"

Los detalles El colaborador de Más Vale Tarde asegura que el PP "quiere arrasar con los derechos de los trabajadores", más si cabe en el caso de llegar al poder a través de una coalición con Vox.

Edu Galán, tras la petición de Ayuso a Feijóo de acabar con la "basura sindical": "Prefiero estar en manos de los sindicados que de esta gente"
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Este martes, en la jornada previa a la huelga general convocada por el derecho a la vivienda para este miércoles 11 de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que, si llega al poder, le prometa que acabará con "esta basura sindical". Algo a lo que, según la propia Ayuso, el líder del PP ha accedido.

Ante esta situación, Edu Galán asegura que el Partido Popular "quiere arrasar con los derechos de los trabajadores", más si cabe en el caso de llegar al poder a través de una coalición con Vox.

"Prefiero estar en manos de los sindicatos que en manos de esta gente", afirma el colaborador de Más Vale Tarde, que muestra su temor a que un hipotético Gobierno de derechas a partir del próximo 29 de noviembre conlleve recortes de los derechos de los trabajadores "como ya hizo Mariano Rajoy".

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