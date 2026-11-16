Albiol justifica que no pide "que la Armada bombardee cayucos", pero sigue con el bulo de que hay "barcos que los arrastran" hacia las costas

¿Por qué es importante? El bulo del 'popular' no se sostiene no solo teniendo en cuenta que esas personas llegan exhaustas a las costas españolas, sino que, además, ni patrulleras ni barcos mercantes atestiguan nada parecido.

Xavier García Albiol ha aclarado que no sugiere que "la Armada vaya a bombardear cayucos", pero no desmiente un bulo sobre barcos nodriza que supuestamente arrastran cayucos, una afirmación sin pruebas. Arcadi España, ministro de Hacienda, critica que tales declaraciones provengan de un dirigente del Partido Popular, señalando una fusión ideológica con la extrema derecha. Vox, representado por Ignacio Garriga, apoya la idea de usar la Armada para evitar la llegada de cayucos. La Armada, que enfatiza su misión de rescatar personas en peligro, ya había respondido a estas propuestas en 2025. En Canarias, la Armada tiene 850 militares, aunque el control fronterizo es competencia de Interior.

Xavier García Albiol ha querido aclarar este lunes que él no dice que "la Armada vaya a bombardear cayucos". Sin embargo, no rectifica el un viejo bulo de que "hay barcos nodriza que están arrastrando los cayucos y forman parte de mafias". Una falsedad que no se sostiene no solo teniendo en cuenta que esas personas llegan exhaustas a las costas españolas, sino que, además, ni patrulleras ni barcos mercantes atestiguan nada parecido.

Las palabras del número uno del PP por Barcelona llegan después de que este domingo pidiese que la Armada intervenga en la frontera con aguas internacionales en Canarias, en la isla de El Hierro. "La única política de inmigración del Gobierno de España es la política de acoger a estas personas y que sean bienvenidas", expuso en un acto en Mas Pellicer de Reus, en Tarragona, con Mónica Landete, candidata 'popular' en la provincia catalana.

En sus palabras, cifró en más de 4.000 las personas que han llegado de manera irregular a la isla en dos días, pidiendo la intervención de la Armada y que, a su vez, sea independiente de la activación de Frontex.

Ante estas declaraciones, Arcadi España, ministro de Hacienda, ha señalado que "la extrema derecha suele decir esas cosas, pero que lo diga un dirigente del Partido Popular es una muestra de esa fusión que han hecho ideológica".

Los de Abascal aplauden sus palabras

Precisamente, los de Abascal han aplaudido este lunes esas palabras. Y es que Ignacio Garriga, secretario general de Vox, se ha mostrado a favor de que se saque "a la Armada a patrullar para que no haya un cayuco más que intente cruzar". A ellos, ya les respondió la Armada en 2025, subrayando que su "principal misión es salvar a la gente si está en peligro".

Pero la de ahora no es la primera vez que escuchamos esta petición en el PP. Miguel Tellado ya apostó en 2025 por "usar los medios de la Armada para hacer frente" a la inmigración irregular.

En el conjunto de las Islas Canarias, la Armada asegura tener allí desplegados unos 850 militares y las competencias de control fronterizo son de Interior, al igual que en Ceuta.

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