Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció un millón de euros a cambio de información para tumbar al Gobierno de Sánchez

Los detalles Según informa la Cadena SER, los pagos no llegaron a materializarse. Alberto Durán, el abogado del PP, asegura que todo es "falso".

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, afirmó a la Cadena SER que Alberto Durán, abogado del PP, le ofreció un millón de euros y cubrir sus gastos de defensa a cambio de información para perjudicar a Pedro Sánchez. Según García, estas reuniones se realizaron en mayo en un despacho cercano a la sede del PP en Madrid, y el acuerdo se cumplió parcialmente. La abogada de García presentó facturas que evidencian un pago de 242.000 euros de OkDiario para su defensa. A pesar de que García dio una entrevista a OkDiario, el pago completo no se realizó debido a la falta de impacto de sus declaraciones. Durante el juicio del caso mascarillas, García reiteró estas acusaciones, mientras que Durán negó cualquier ofrecimiento. Fuentes de la defensa de García mencionaron la existencia de una grabación que respalda sus afirmaciones, aunque aún no se ha hecho pública.

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, asegura a la Cadena SER que el abogado del PP en los casos que señalan al PSOE y al Gobierno, Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales —a través de la empresa editora de OkDiario— a cambio de facilitar información para derrocar a Pedro Sánchez.

En declaraciones a la SER, Koldo García, condenado a 19 años de prisión por el 'caso mascarillas', asegura que mantuvo dos reuniones el pasado mes de mayo con Durán, con quien quería explorar la posibilidad de un acuerdo. Según el exasesor de Ábalos, Durán mostró interés en hablar con Koldo cuando la investigación comenzaba a acorralarlo. Estos encuentros se celebraron en un despacho de Madrid próximo a la sede de los populares en la calle Génova: el primero fue de tanteo y en el segundo se establecieron las bases del pacto, que acabó cumpliéndose a medias, según afirma García.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, entregó facturas al juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que recogían el pago de 242.000 euros de la editora de OkDiario para sufragar la defensa de Koldo. Según García, el director del diario digital, Eduardo Inda, le aseguró que recuperaría ese dinero gracias a la publicidad institucional que factura a gobiernos del PP.

Koldo asegura que se estableció un primer pago de 300.000 euros por una entrevista en la que tenía que señalar a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Zapatero, "aún mintiendo". El segundo pago, de 700.000 euros, se justificaría con los derechos de un libro. En noviembre de 2025, Koldo García concedió una entrevista a OkDiario que coincidió con el primero de los pagos.

En aquella entrevista, Koldo aseguró que "se hizo pitufeo en las primarias [del PSOE] con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos", entre otras cosas. Dada la poca relevancia de sus palabras, ese pago de un millón de euros no se produjo, pero se mantuvo el acuerdo de afrontar los gastos de su defensa.

Las palabras de Koldo el último día del juicio

El 6 de mayo, último día de juicio en el Tribunal Supremo por el conocido caso mascarillas, Koldo García ya deslizó las acusaciones que ha realizado en la Cadena SER. En su turno de última palabra, afirmó que "dos medios de comunicación" se habían reunido con él "para que mienta y engañe a todos los españoles".

Arrieta le insistió en que ese asunto no tiene que ver con el objeto del procedimiento. Posteriormente, continuó diciendo: "El señor Aldama está viviendo a costa de todos nosotros porque nos ha metido en la cárcel con mentiras. Lo tendrán que decidir ustedes, pero esta es la única verdad". Al término del juicio, el abogado del PP, Alberto Durán, negó ese ofrecimiento del que le había acusado Koldo, afirmando que era "absurdo".

Fuentes de la defensa de Koldo ya avanzaron que tiene una grabación que demuestra sus palabras, aunque de momento, no ha salido a la luz. En declaraciones a laSexta, Alberto Durán mantiene que "lo publicado es falso".

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