El debate electoral a cuatro entre los candidatos será el jueves 26 de noviembre y estará organizado por la Academia de Televisión

Los detalles De esta forma, la Academia organizará este jueves el 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y el próximo, el debate a cuatro.

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará un debate electoral a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos el jueves 26 de noviembre. Además, este jueves se llevará a cabo un 'cara a cara' entre Pedro Sánchez del PSOE y Alberto Núñez Feijóo del PP, moderado por María Casado, presidenta de la Academia. El debate se celebrará en el Plató A de Madrid Content City y abordará temas como vivienda, economía, política social, corrupción, migración y política exterior. La Academia ofrecerá una señal institucional para las televisiones interesadas.

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará el debate electoral a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos el próximo jueves 26 de noviembre.

Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes de la entidad que preside la periodista María Casado. De esta forma, la Academia organizará este jueves el 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y el próximo, el debate a cuatro.

El 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo se celebrará en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión.

Los bloques temáticos del debate serán por este orden: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como ya hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas.

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