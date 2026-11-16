Las explicaciones de Tolón sobre el alquiler de su VPO: "Nunca he hecho negocio, pedí la autorización en su momento"

Sí, pero... Javier Chicote, periodista que ha desvelado la información, ha recalcado que, en sus explicaciones a laSexta, la ministra dice que pidió la autorización, lo cual no quiere decir que la obtuviera.

Milagros Tolón, ministra de Educación, ha sido acusada de alquilar una Vivienda de Protección Oficial (VPO) sin los permisos necesarios, según el medio 'Artículo 14'. La vivienda está calificada como VPO hasta diciembre de 2027, pero Tolón no vive en ella desde hace años. La ministra asegura que toda su documentación está en regla y que no tiene intención de especular, afirmando que siempre ha actuado con transparencia. Sin embargo, el periodista Javier Chicote sostiene que Tolón ha obtenido beneficios del alquiler, cuestionando la existencia de la autorización para alquilar. Chicote insiste en que Tolón debería mostrar dicha autorización si la posee.

Milagros Tolón, ministra de Educación tiene alquilada desde hace años una Vivienda de Protección Oficial (VPO) sin contar con los permisos para ello, según ha desvelado 'Artículo 14'.

El medio citado hace referencia a los documentos oficiales de la promoción, donde se establece la calificación de VPO de categoría oficial y un plazo para liberarla de 30 años que expiraría en diciembre de 2027, ya que la calificación del inmueble se resolvió en noviembre de 1997. No obstante, Tolón llevaría años sin vivir en ella.

laSexta ha preguntado a la ministra sobre la situación de la vivienda y ha asegurado que toda la documentación está en regla: "Tengo una vivienda de hace 30 años, donde efectivamente es mía desde el año 1998 y le puedo decir que no hay ningún tipo de interés para especular ni nada como dice el artículo y además lo tengo muy claro, siempre he actuado con transparencia".

"En mi declaración de bienes desde hace muchos años, y en la declaración de la renta, aparece esa vivienda que es mía, es la única vivienda que tengo y bueno, siempre he actuado con respecto a la normativa de la administración en este caso competente que es la Junta de Comunidades. Por tanto, nunca ha habido negocio, ni muchísimo menos y por supuesto siempre he actuado con total transparencia, lo pueden ver en la declaración de bienes y también en la declaración de renta y además con un informe jurídico donde me dice que después de 14 años se podía alquilar esa vivienda", ha añadido.

Además, la ministra ha explicado que "pidió autorización en su momento" para poder alquilar esa vivienda y que ahora "cumple todos los requisitos".

Sin embargo, Javier Chicote, el periodista que ha desvelado esta información, le ha respondido en Al Rojo Vivo que Tolón "sí que hace negocio": "Son 7.500 euros al año. Mínimo la está alquilando desde 2012. Por lo tanto, alrededor de 100.000 euros le ha tenido que reportar ya esta vivienda".

El periodista también ha querido señalar un matiz con respecto a las explicaciones de Tolón: "Cuando le ha preguntado el reportero '¿usted tiene autorización?' Ella ha dicho 'pedí'. No ha dicho la tengo. Ha dicho que la pidió".

De hecho, Chicote ha recalcado que la autorización de la Junta de Castilla y La Mancha no se ha producido: "Me lo dijo su abogado a mí el sábado. Yo hablé con su abogado. 'Hicimos una consulta, una solicitud a la Junta y con la respuesta que nos dieron yo deduzco que se puede alquilar'. Y le digo '¿pero tenéis a autorización?'.

"Ha dicho 'pedí'. Si la obtuvo que la enseñe, es que yo se le he pedido. Que si tiene la autorización que la enseñe yo le he dado la oportunidad de enseñarlo", ha insistido.

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