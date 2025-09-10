Las Cortes de Castilla y León reprueban al consejero Quiñones por su ausencia durante la ola de incendios

La letra pequeña La moción ha salido adelante después de que Vox y sus dos exdiputados autonómicos se hayan abstenido en la PNL presentada por el PSOE para instar a Mañueco a cesarle de forma inmediata.

Las Cortes de Castilla y León han reprobado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión durante la ola de incendios que en agosto arrasó más de 140.000 hectáreas. La moción del PSOE, que instaba al presidente Alfonso Fernández Mañueco a cesar a Quiñones por su "falta de planificación", fue aprobada con 36 votos a favor, 33 en contra y once abstenciones. Esta es la primera vez que se reprueba a un consejero en la historia democrática de la región. El PSOE considera la moción una cuestión de "justicia", mientras el PP defiende a Quiñones, calificando la acción de "cacería política".

Las Cortes de Castilla y León reprueban al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión durante la ola de incendios que el pasado mes de agosto quemó más de 140.000 hectáreas de terreno forestal en la región.

La moción ha salido adelante después de que Vox y sus dos exdiputados autonómicos se hayan abstenido en la Proposición No de Ley presentada por el PSOE para instar a Alfonso Fernández Mañueco a cesar a Quiñones de forma inmediata por "su falta de planificación y previsión en la gestión contra los incendios forestales que ha propiciado el desastre medioambiental sufrido en julio y agosto en esta comunidad".

La votación se ha saldado 36 votos a favor, 33 en contra y once abstenciones, un resultado que ha sido respondido con aplausos desde la bancada socialista.

Se trata de la primera vez en la historia democrática de Castilla y León que las Cortes reprueban a un consejero autonómico, puesto que las propuestas presentadas por la oposición durante la coalición entre PP y Vox para reprobar a varios consejeros del partido de Abascal fueron rechazadas.

El PSOE ha celebrado la aprobación de una moción que cataloga como una cuestión de "justicia" y "dignidad". Nuria rubio, viceportavoz socialista y secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, ha asegurado en las Cortes que "no hay una sola razón para que Quiñones deba quedarse". "No merece estar ni un minuto más en su cargo", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ha mostrado el apoyo de su grupo y de Mañueco a Suárez-Quiñones y ha acusado a la oposición de emprender una "cacería política" al promulgar una moción "injusta, oportunista y torticera".