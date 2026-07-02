Figaredo asegura que Espinosa de los Monteros "se fue por dinero" de Vox y no por cuestiones de ideología

¿Por qué es importante? Este mismo miércoles el partido de Santiago Abascal ha expulsado de manera definitiva a Iván Espinosa de los Monteros. Ya en marzo, Vox abrió un expediente para expulsar a su exsecretario general.

Iván Espinosa de los Monteros ha sido expulsado definitivamente de Vox, el partido de extrema derecha que ayudó a fundar. En un vídeo en redes sociales, expresó su tristeza por la decisión y mostró imágenes de su cercanía con Santiago Abascal en los inicios de la formación. Mientras Espinosa asume su salida, José María Figaredo, secretario general del grupo de Vox en el Congreso, lo acusó de irse por motivos económicos, afirmando que "se fue por dinero". Esta expulsión sigue a un expediente abierto en marzo, coincidiendo con el anuncio de elecciones anticipadas en Andalucía.

Iván Espinosa de los Monteros ha recibido "con un poco de pena" su expulsión definitiva de Vox, del partido de extrema derecha que ayudó a fundar. Así lo ha explicado él mismo en un vídeo publicado en redes sociales. Además, ha aprovechado el vídeo para mostrar a todo el mundo unas imágenes que demuestran lo cerca que estuvo Espinosa de los Monteros de Santiago Abascal en los inicios de Vox.

Pero mientras Espinosa de los Monteros pasa un proceso de asumir y tira de nostalgia, uno de sus ya excompañeros de Vox ha preferido señalarle, venderle como un interesado económicamente. Ha sido José María Figaredo , el secretario general del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados. Ha despachado la baja de Espinosa con un "se fue por dinero".

Concretamente ha dicho: "Ha llegado el momento en el que han visto virajes ideológicos y se han ido". Preguntado sobre si este era el caso de Espinosa, ha respondido: "Ese creo que se fue un poco por dinero, por un gran trabajo". Estas han sido las palabras pronunciadas por Figaredo, unas declaraciones acusatorias que han despertado la risa entre los presentes.

Hay que recordar que este mismo miércoles el partido de Santiago Abascal ha expulsado de manera definitiva a Iván Espinosa de los Monteros. El que fue uno de los fundadores de Vox ya no pertenece a la formación de ultraderecha.

En marzo, Vox abrió un expediente para expulsar a su exsecretario general. "El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", comunicó entonces.

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