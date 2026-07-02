La Comunidad de Madrid aprueba la polémica ley del concebido no nacido: se podrá acceder a las prestaciones sociales desde el embarazo

Los detalles Desde el momento del embarazo, las familias podrán acceder a las ayudas que correspondan como si ya contasen con un integrante más, como las becas, el acceso al comedor o ayudas al alquiler. Además, aquellas familias que ya tengan previamente dos hijos pasarán a ser consideradas numerosas en el momento de la concepción del tercero.

El embrión será un miembro más de la unidad familiar a efectos legales. Es la polémica medida que la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves al dar luz verde a la conocida como ley del concebido no nacido, una de las medidas estrella de Isabel Díaz Ayuso para hacer guiños al sector más conservador de la derecha.

Desde el momento del embarazo, las familias podrán acceder a las ayudas que correspondan como si ya contasen con un integrante más, como las becas, el acceso al comedor o ayudas al alquiler. Además, aquellas familias que ya tengan previamente dos hijos pasarán a ser consideradas numerosas en el momento de la concepción del tercero. No obstante, deberá ser un informe médico el que lo acredite.

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha defendido la ley aprobada hoy por la Asamblea de Madrid. Lo ha hecho con una de sus habituales salidas de tono, asegurando que "antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos". "Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista", ha añadido M.Á.R.

Los concebidos no nacidos contarán como un integrante más de la unidad familiar a partir de las 14 semanas y un día de embarazo, justo cuando se cumple el límite legal para abortar voluntariamente, algo que ha sido duramente criticado por la izquierda.

"Esto va de otra cosa. Va de hacerle guiños a los enemigos del derecho al aborto. De contentar al electorado más ultra de Vox", ha asegurado Raquel Huerta, diputada de Más Madrid, durante el pleno en la Asamblea.

La ley ha salido adelante con los votos de PP y Vox. Sin embargo, la ultraderecha ha dejado en el aire la posibilidad de que haya familias que busquen aprovecharse de la ley sin tener la voluntad real de tener un hijo.

"Puede darse el caso de que haya quienes busquen un embarazo, no con la voluntad de que ese hijo nazca, sino como mero requisito para acceder a una prestación", ha dicho la diputada de Vox Belén González. Una decisión que sería completamente ilegal, ya que cumplidas las 14 semanas de embarazo, solo se podría abortar por razones médicas. Además, en caso de abortar antes, los beneficiarios también perderían el derecho a obtener dichas prestaciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido