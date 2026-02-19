El Congreso apercibe a Figaredo por utilizar la baja de paternidad para faltar a una votación e ir a un mitin de Vox

El contexto El diputado de Vox pidió el voto telemático en la Cámara Baja alegando tareas de paternidad para asistir en realidad a un acto en Castilla y León. Él evita dar explicaciones sobre este asunto.

El Congreso de los Diputados ha apercibido a José María Figaredo por justificar su ausencia en unas votaciones alegando "tareas de paternidad" mientras asistía a un acto de Vox en León. El 12 de febrero, su escaño en la bancada de Vox estaba vacío porque había solicitado el voto telemático. Sin embargo, se encontraba en Cubillos del Sil, León, en la voladura de una central térmica, mostrando su negacionismo climático. Vox argumenta que los permisos se piden por semanas, pero el Congreso lo desmiente. Figaredo evita dar explicaciones claras y elude responder sobre su presencia en el acto.

Los hechos se remontan al 12 de febrero, cuando su escaño en la bancada de Vox estaba vacío. Al parecer, el diputado había solicitado el voto telemático alegando "tareas de paternidad". Sin embargo, se contradice con dónde estaba en realidad.

Mientras las votaciones se producían, él se encontraba realmente en Cubillos del Sil, León, asistiendo a la voladura de una central térmica que cerró hace seis años por pérdida de competitividad. Un acto en el que ejercía su clásico negacionismo climático, pero poca tarea de paternidad.

Desde Vox, se han excusado de este comportamiento señalando que los permisos hay que pedirlos por semanas. Sin embargo, desde el Congreso señala que eso es rotunamente falso.

Al pedirle a él explicaciones, intenta evitar responder a la pregunta. "Es que me dicen que hay una queja del PSOE, pero yo no la he podido ver todavía", señala. En concreto, los socialistas aseguran que esto es un claro fraude del Reglamento.

Por su parte, Figaredo sigue sin dar una respuesta clara pese a la insistencia de la periodista de laSexta, María Llapart. "Mire, están hundiendo la industria española. Lo que tenemos que hacer es pelear para evitar esto. Esa es la clave", destaca, eludiendo responder a qué hacía en ese acto cuando había alegado que estaba de baja paternal.

Una actuación por la que hoy en el Congreso le han apercibido. Desde pequeños nos enseñan a no hacer pellas, a no escaquearnos, por eso choca que un servido público como él lo haya hecho de manera tan flagrante.

