La izquierda andaluza clama contra el "infame pacto" PP-Vox y lamenta el fin de la moderación de Juanma Moreno como un "capataz" del "señorito Feijóo"

Los detalles María Jesús Montero ha tachado de "fraude" la investidura de Moreno al tiempo que ha lamentado el "oscurantismo" del acuerdo alcanzado entre la derecha y la ultraderecha.

La izquierda en Andalucía ha clamado contra el pacto alcanzado entre PP y Vox este jueves que ha permitido la investidura de Juanma Moreno. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha tachado de "fraude" la investidura mientras el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ve a Moreno como el "capataz" que recibe órdenes del "señorito Feijóo" para pactar y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado un "robo y un atropello democrático" no conocer el acuerdo.

En esta línea, Montero ha lamentado el "oscurantismo" del acuerdo con Vox. "No conocemos los extremos en los que, por primera vez en la historia de Andalucía desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un Gobierno andaluz", ha aseverado a los medios antes del inicio de la votación. Según ha proseguido la líder del PSOE-A, el presidente en funciones, el pasado lunes, en su discurso en este debate, presentaba "una propuesta de gobierno en solitario" y este jueves hay sobre la mesa un acuerdo con Vox "doblemente vergonzante por ese oscurantismo", que "habla muy mal de la calidad democrática" con la que "empieza esta andadura este Gobierno".

Además, ha añadido Montero, "es un pacto que se ha fraguado en Madrid", según ha informado EFE. La dirigentes socialista ha afeado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no haya explicado en qué consiste el contenido del acuerdo con Vox en Andalucía. "Han querido apurar hasta el último minuto para que ni siquiera los portavoces de otros grupos podamos valorar el resultado de ese acuerdo", ha añadido Montero. Es un acuerdo "de la vergüenza", según Montero, quien, sin negar legitimidad al Gobierno que pueda resultar del pacto entre PP y Vox, ha asegurado que "Andalucía merece más".

Para Montero, es "una vergüenza como no ha habido en otras comunidades autónomas" con pactos de gobierno entre PP y Vox, en las que, "antes de la votación, con tiempo suficiente, se ha conocido la letra pequeña de este acuerdo". Ha incidido en la petición del grupo socialista para que hubiera un turno de intervención, "por corto que fuera", para los grupos políticos antes de la votación de este jueves, prevista a partir de las 19:00 horas, después de que en la primera, el pasado martes, Moreno no lograra los apoyos suficientes para ser investido presidente.

Da por acabada la imagen de "moderado y diferente" de Moreno

Por su parte, Maíllo ha calificado al líder del PP andaluz y presidente de la Junta de "capataz" al que el "señorito Feijóo" marca las órdenes sobre los pactos de gobierno en Andalucía. En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía tras confirmarse el pacto entre PP y Vox para conformar el nuevo Gobierno andaluz, ha explicado que dicho acuerdo da por acabada la imagen de "moderado y diferente" de Moreno.

"Ni hay modelo ni vía andaluza, ni hay modelo diferente, ni Moreno Bonilla es un varón territorial especial", ha añadido Maíllo, quien cree que el acuerdo entre el PP y Vox marca el "primer día" del fin de los gobiernos populares en Andalucía. El líder de izquierdas ha calificado de "infame" el pacto entre la "derecha y extrema derecha" y ha señalado que no hay partido entre España y Austria —ambas selecciones se enfrentan este jueves en el Mundial de fútbol— que oculte el acuerdo.

"Es el primer día del final porque vamos a establecer alianzas sociales en Andalucía que no vamos a permitir ni van a permitir ni un retroceso en derecho", ha abundado Maíllo, quien ha explicado que esperan protagonizar movilizaciones para defender las "conquistas sociales" en esta comunidad.

Un "robo y un atropello democrático"

Mientras, José Ignacio García ha considerado este jueves un "robo y un atropello democrático" que todos los diputados del Parlamento de esta comunidad no puedan conocer el contenido del acuerdo alcanzado entre PP y Vox para el futuro Gobierno de la Junta antes de elegir al presidente. "Me parece alucinante que, a sesenta minutos de votar el presidente de la Junta de Andalucía, independientemente de lo que cada partido votemos, no conozcamos el contenido de un acuerdo de cien puntos", ha indicado en declaraciones a los periodistas.

García se ha preguntado "qué tiene que esconder" Moreno. Adelante ha detallado que ha exigido por escrito a la Mesa del Parlamento que, antes de votar, haya un turno del candidato a presidente para que explique el acuerdo con Vox y que todos los grupos parlamentarios puedan debatir. "Estamos exigiendo el derecho a saber qué han pactado y a poder debatir de ello. Nos parece de sentido común", ha resaltado el portavoz de Adelante, quien cree que todos los diputados tiene derecho a tener "el mismo conocimiento" al respecto.

"Nos están escondiendo el acuerdo a los diputados de la oposición, pero también se lo está escondiendo a los andaluces", ha continuado García, que cree que Moreno tiene algo que esconder, le da vergüenza lo pactado, "o directamente ha perdido toda la vergüenza". También ha censurado que las negociaciones que han rodeado el acuerdo entre PP y Vox se hayan conocido antes "por un despacho de Madrid" que desde Andalucía: "Se están cachondeando del Parlamento, pero también se están cachondeando del candidato, al que están infravalorando", ha sentenciado.

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