El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

¿Qué ha dicho? El Secretario de Estado de EEUU ha recalcado que seguirán pidiendo a nuestro país una serie de acciones, como aumentar la inversión en defensa.

España celebra este lunes el 12 de octubre, y varios líderes internacionales han felicitado al país, entre ellos Marco Rubio. El Secretario de Estado de EE.UU. felicitó a la ciudadanía española recordando el apoyo de España durante la Revolución Americana y los lazos económicos y culturales actuales. Sin embargo, Rubio también mencionó las discrepancias recientes entre ambos países, instando a España a tomar medidas significativas. Estas incluyen mantener fronteras seguras, combatir la migración masiva y aumentar la inversión en defensa para fortalecer la seguridad europea. Rubio expresó su deseo de un próximo año próspero para España.

España está este lunes de celebración por el 12 de octubre. Algunos líderes internacionales han felicitado a nuestro país por este día y, entre ellos, está Marco Rubio. Ahora bien, lo ha hecho poniendo también deberes.

Porque el Secretario de Estado de EEUU ha felicitado a la ciudadanía española por el 12O recordando colaboraciones pasadas entre ambos países: "Al celebrar este año el 250 aniversario de Estados Unidos, reconocemos el apoyo que España nos brindó durante nuestra lucha por la libertad en la Revolución Americana, así como los crecientes vínculos económicos y valores culturales que hoy compartimos".

Sin embargo, Rubio no ha olvidado las discrepancias de los últimos años entre ambas administraciones y, por ello, en su felicitación ha recordado que EEUU "seguirá instando" a España a realizar una serie de "medidas significativas".

"Para mantener unas fronteras robustas y seguras, combatir la migración masiva y aumentar la inversión en las capacidades de defensa necesarias para fortalecer la seguridad europea", ha añadido Rubio desenado un próximo año "lleno de prosperidad".

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